(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Rifiuti, Meleo (M5S): “Incredibile dietrofront di Gualtieri su termovalorizzatore”.

Roma, 26 aprile 2022 – “Il sindaco Gualtieri dimostra, ancora una volta, di non avere alcuna visione concreta sul ciclo dei rifiuti e denota una preoccupante incoerenza di cui, purtroppo, a farne le spese potrebbero essere i cittadini.

Soltanto qualche mese fa, durante la campagna elettorale, l’attuale primo cittadino dem aveva espresso il suo totale dissenso nei confronti di un nuovo termovalorizzatore a Roma, ribadendolo con decisione in più occasioni.

Adesso cambia radicalmente idea e decanta l’ipotesi inceneritore, arrivando addirittura a etichettarlo come ‘una svolta di sostenibilità’.

A questo punto, sarebbe opportuno che Gualtieri spieghi ai cittadini romani i motivi di questo incomprensibile e improvviso voltafaccia.

Dal canto nostro, ci dissociamo fermamente dall’ipotesi di un nuovo termovalorizzatore nella nostra città auspicando, nel contempo, che questa Amministrazione prenda in esame le nuove tecnologie che consentono di fondere il materiale senza produrre emissioni inquinanti e dia finalmente un segnale di risveglio sul tema della raccolta differenziata, completamente trascurato dalla maggioranza dem”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo capitolino del M5S Linda Meleo.

