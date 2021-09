(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Rifiuti, Mazzetti (FI): “PD a Roma sostiene PNRR e in Toscana vieta termovalorizzatori?”

“Una posizione totalmente ideologica, un contentino alle parti più estreme della sinistra ma che, purtroppo, potrebbe danneggiare tutta la Regione,già in condizioni arretrate, con le bollette sullo smaltimento rifiuti fra le più alte d’Italia, provocando danni all’economia delle famiglie e delle imprese locali. Capiamo ma non condividiamo le ovvie ragioni elettorali ma privarsi ancora dei termovalorizzatori è una scelta riconducibile a una pura, cieca ideologia ambientalista lontana dalla realtà ma anche dagli indirizzi del PNRR, che lo stesso PD ha sostenuto. Vedremo se, oltre alle contrarietà annunciate che non richiedono impegni, ci saranno dei punti meno vaghi e meno ideologici verso la tanto sbandierata economia circolare. In questo momento storico dove abbiamo un governo di larghe intese della Nazione e non politico, con l’obbiettivo di ricostruire il tessuto economico e sociale, i partiti devono mettere da parte la bandierina e pensare ed agire esclusivamente per raggiungere il nuovo boom economico”. Così Erica Mazzetti deputata di Forza Italia dopo le dichiarazioni dell’Assessore Monni.

