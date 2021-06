(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 NOTA STAMPA

RIFIUTI, M5S: PD ROMA PENSI A 8 ANNI RITARDO REGIONE E DICA DOVE VUOLE LA DISCARICA

ROMA, 28 giugno – “Al Pd romano, che oggi ha sciorinato una serie di castronerie sulla gestione dei rifiuti, chiediamo innanzitutto un atto di trasparenza e responsabilità da parte del suo partito: visto che hanno cambiato opinione e adesso, contrariamente al passato, vogliono una discarica a Roma, ci dicano subito dove pensano debba essere aperta. Con la propaganda e le accuse lanciate alla cieca non si offrono soluzioni ai cittadini, visto che il PD è passato dal ‘mai più discariche’ al ‘subito una discarica a Roma’, non possono sottrarsi dal dire dove pensano di volerla fare”.

Così in una nota gli europarlamentari, i senatori e i deputati eletti a Roma per il MoVimento 5 Stelle.

“Inoltre il Pd della Capitale – aggiungono – finge di non sapere che la Regione solo lo scorso 8 giugno ha inviato, dopo numerosi solleciti da parte di Città Metropolitana e ministero, i file vettoriali necessari per il completamento della cartografia delle aree Bianche. Da quel giorno Città Metropolitana ha già inoltrato una bozza, avviato l’ultimo confronto con i 120 sindaci e a breve trasmetterà l’atto completo e approvato.

I cittadini hanno atteso 8 anni che la Regione facesse il piano rifiuti e adesso il Pd mette fretta a Virginia Raggi che sta facendo quanto dovuto in un mese esatto? Francamente paradossale.

Infine un altro promemoria al Partito Democratico di Roma: il Piano territoriale paesistico della Regione è stato bocciato dalla Corte Costituzionale e quindi abbiamo dovuto attendere che la Regione stessa lo rifacesse. Insomma, da qualsiasi punto la si guardi, spuntano mancanze e ritardi in serie da parte dell’ente amministrato dal Pd. Quindi per favore basta propaganda, servono responsabilità e trasparenza di fronte ai cittadini”.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this