(AGENPARL) – gio 06 agosto 2020 RIFIUTI, LISTA ZINGARETTI: REGIONE LAZIO APPROVA PIANO 2019-2025 UN PASSO

FONDAMENTALE PER ATTUARE ECONOMIA CIRCOLARE

“Approvato in Consiglio Lazio il Piano Regionale sulla Gestione dei Rifiuti

2019-2025. Un passo in avanti fondamentale che allinea la Regione Lazio,

alle politiche ambientali dell’Unione Europea, fondate sulla strategia

dell’Economia circolare e il superamento del modello lineare di produzione

e consumo.

Siamo soddisfatti siano state accolte molte delle nostre proposte

emendative, come la promozione dei centri del riuso, con il ruolo

importante di associazioni ed imprese sociali, la promozione

dell’auto-compostaggio per Aziende, Enti ed Istituzioni che operano con

attività di ristorazione nelle mense ed il riconoscimento della centralità

dei Consigli comunali nella funzione d’indirizzo e controllo sulla gestione

dei servizi d’igiene delle proprie comunità.

Quattro i punti cardine sul quale ci concentriamo, in vista proprio degli

emendamenti approvati e che il Piano persegue. Innanzitutto l’opzione

strategica della progressiva eliminazione degli inceneritori e la

contestuale adozione di tecnologie e scelte gestionali destinate

esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei

rifiuti. In questo senso, la riconversione dell’impianto di Colleferro

verso un nuovo compound che prevede un trattamento meccanico biologico con

recupero di materie, cambia definitivamente l’idea del trattamento del

rifiuto, che diventa risorsa e non più ulteriore rifiuto da smaltire.

Secondo punto fondamentale sono gli obiettivi del Piano. Non meno del 70%

di raccolta differenziata e il 5% di riduzione nella produzione del rifiuto

al 2025. Per questo la Regione continuerà ad investire sulle politiche

attive, con fondi e stanziamenti a supporto delle comunità locali, come ha

fatto in maniera importante in questi ultimi anni.

Terza questione, la scommessa che il Piano fa dal punto di vista dei

sistemi di gestione, promuovendo il modello pubblico come strumento

migliore per dare attuazione concreta al Piano, attraverso gli affidamenti

dei servizi d’igiene urbana a partecipate pubbliche che operano in house

providing, responsabilizzando e dando centralità agli Enti locali.

C’è poi la questione degli Ato e del principio dell’autosufficienza. Su

questo vogliamo ringraziare l’Assessore Valeriani per aver colto le diverse

sensibilità e valutazioni espresse durante il dibattito anche dal nostro

gruppo, portando a sintesi una proposta che fa finalmente chiarezza su

responsabilità e doveri di ciascun territorio. In particolare per l’Ato

della Città Metropolitana di Roma, l’ambito più esteso e demograficamente

maggiore della Regione, dovrà essere garantita l’autosufficienza con uno o

più impianti di trattamento e smaltimento, sia per il territorio di Roma

Capitale che per il restante territorio provinciale.

Un Piano che ci si spinge in avanti e che ci avvicina ad un sistema

ecologicamente più sostenibile e virtuoso, nella nostra città e nella

Regione tutta”.

Così in una nota i Consiglieri della Lista Civica Zingaretti alla Regione

Lazio, Marta Bonafoni, Gino De Paolis, Gianluca Quadrana

