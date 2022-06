(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 Rifiuti, Ferrara (M5s): “Gualtieri ha ereditato da noi grande occasione ma la sta sprecando”

Roma, 09 giu 2022 – “Il Piano industriale per la gestione e la chiusura del ciclo dei rifiuti che abbiamo lasciato alla nuova amministrazione prevede un’impiantistica adeguata alla necessità di non inquinare ulteriormente la nostra città. Certo, si possono fare modifiche e implementare altre tecnologie, ma la linea è chiara e soprattutto legittima.

Qualche giornalista dovrebbe ricordarlo. Puntualmente la politica e certa stampa omettono, saltano e si dimenticano di citare i dati, o non li citano mai correttamente. Ma ancor più curioso è che nessuno dice che il nostro piano industriale sui rifiuti è finanziato con 450 milioni di euro: tutti giocano a guardare il dito, o per meglio dire l’incenerimento dei rifiuti, e non la luna. Il tema viene affrontato parlando dell’attuale emergenza, per distogliere l’attenzione dal fatto che gli investimenti potranno trasformarsi in risoluzione del problema non prima di sei o sette anni e per i venti anni a venire.

I poteri speciali che si vogliono giustamente conferire al sindaco di Roma devono essere usati per il bene della città, per non sprecare l’occasione dei nuovi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli, altrettanto importanti, a disposizione per il Giubileo. Risorse che possono essere spese per contribuire ad accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.

Quando siamo arrivati nel 2016 nei cassetti di Ama (oggi grazie a noi completamente risanata) c’erano 250 milioni di debiti e bilanci non veritieri. Penso che se invece ci fossero stati i soldi e le opportunità che si è ritrovata questa maggioranza, non ci saremmo fatti scappare l’occasione di promuovere un futuro sostenibile e utile alla nostra città”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.

