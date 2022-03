(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Rifiuti, Diaco (M5S): “PD irresponsabile avalla ampliamento discarica di Cava Covalca”

Roma, 1 marzo 2022 – “Nella seduta odierna dell’Assemblea Capitolina abbiamo manifestato tutta la nostra contrarietà al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti inerti di Cava Covalca, sita in località via Laurentina km 11,200.

Dobbiamo purtroppo registrare la scarsa sensibilità al tema ambientale e alla salute dei cittadini del Municipio IX da parte del Partito Democratico, che ha deciso di andare contro gli interessi dei cittadini bocciando la mozione a mia prima firma con cui il M5S chiedeva al Sindaco e all’assessora Alfonsi di bloccare il suddetto progetto presentato dalla Soc. CORTAC, la cui procedura di V.I.A. è già stata autorizzata dalla Regione Lazio nonostante il parere negativo espresso dall’Amministrazione Raggi nell’estate 2020.

Non solo: la nostra mozione impegnava altresì il Sindaco e l’assessora a richiedere il riconoscimento di area a rischio per l’intero territorio a ridosso del sito di Cava Covalca ai sensi della Legge Regionale 13/2019, alla luce della presenza di altre discariche quali quella dei rifiuti speciali pericolosi di Ecofer, quella di Adrastea s.r.l. in via Giovanni Canestrini e gli impianti di Quattro A s.r.l. e di Lazio Maceri che insistono, rispettivamente, nelle zona Selvotta e Vallerano.

L’ampliamento della discarica richiesto dalla società CORTAC, è opportuno ricordarlo, comporterà il cambio di destinazione urbanistica da ‘verde e servizi pubblici’ a ‘infrastrutture tecnologiche’, causando oltretutto la limitazione degli standard urbanistici di piano statuiti in sede di stipula delle relative convenzioni urbanistiche ivi insistenti facenti, peraltro, parte di piani di zona di edilizia residenziale pubblica.

Un vero e proprio danno per i cittadini del Municipio IX ivi residenti che si troveranno a scontare le conseguenze di un progetto fortemente lesivo dell’ambiente e della salute pubblica su cui noi, assieme alla capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi del Municipio IX Carla Canale, continuiamo a ribadire con fermezza la nostra contrarietà”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.