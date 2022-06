(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Rifiuti, Diaco (M5S): “Cittadini romani bocciano senza appello gestione Gualtieri”

Roma, 15 giugno 2022 – “Ancora una bocciatura, da parte dei romani, nei confronti della sciagurata gestione dei rifiuti da parte di Gualtieri.

Roma annaspa tra i rifiuti, è preda del degrado e ha raggiunto altissimi livelli di sporcizia a causa di un’Amministrazione completamente assente, la cui incapacità è stata universalmente certificata da ben 2 sondaggi indetti, rispettivamente, da Repubblica e dalla Cgil di Roma.

Stando ai dati raccolti dal sindacato, il 70% dei romani ritiene che la frequenza della raccolta sia scarsa e che i cassonetti siano spesso pieni.

Un caos frutto di una totale mancanza di visione da parte di una Giunta capace di restare indifferente anche dinanzi alla preoccupante assenza di un piano industriale di Ama per la città.

La fallimentare gestione Gualtieri è ulteriormente confermata dalle parole del segreterio della Cgil della Roma, Natale Di Cola, che ha aspramente criticato l’operato del sindaco dem e si è detto deluso dalle sue scelte.

Sarebbe ora che Gualtieri e l’attuale maggioranza a trazione Pd prendano atto della loro incompetenza e dei danni che stanno procurando alla città e la smettano di giocare agli ‘allegri amministratori” sulla pelle dei romani. Roma Capitale non merita di essere in balìa di un governo cittadino così approssimativo e incapace di amministrare adeguatamente la Capitale d’Italia”.

Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.

