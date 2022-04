(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Rifiuti, Diaco (M5S): “Allarme raccolta a Pasquetta, Gualtieri chiarisca come intende scongiurare caos”

Roma, 15 aprile 2022 – “L’incoerenza del Pd sul tema rifiuti è sconcertante.

Durante l’Amministrazione Raggi, i dem non perdevano occasione per criticare l’invio dei rifiuti altrove, sfociando addirittura nell’oramai celebre quanto volgare dichiarazione pubblica rilasciata l’anno scorso da Zingaretti.

Adesso che amministrano questa città annaspano nella confusione più totale, alla ricerca affannosa di una discarica in cui smaltire che produrrà, come unico effetto, l’invio dei rifiuti romani in Germania e Olanda.

I sermoni elettorali di Gualtieri e della sua maggioranza si sono dunque rivelati un enorme bluff.

Mentre il Campidoglio a trazione dem affoga nell’incapacità dei suoi amministratori, la città annega in un mare di immondizia.

Gualtieri si attivi il prima possibile per evitare una catastrofe ambientale nella nostra città e ammetta, una volta per tutte, di aver sottovalutato irresponsabilmente il tema del ciclo dei rifiuti e di averlo affrontato con eccessiva superficialità”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino del M5S Daniele Diaco.

🔊 Listen to this