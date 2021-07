(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

RIFIUTI – BORDONI, ‘RAGGI ASCOLTI ALLARME MEDICI E NON FACCIA

SCARICABARILE’ = Raggi

non ignori l’allarme lanciato dai medici sui rifiuti. Roma è diventata

una discarica a cielo aperto e si rischia l’emergenza sanitaria”. È

quanto afferma il vice presidente della Commissione Ambiente Davide Bordoni della Lega . “Raggi la smetta di perdere solo tempo e di fare lo scaricabarile – continua – Se Roma è sommersa di spazzatura e le strade puzzano, la colpa è solo di chi amministra la città. È inutile perciò che la sindaca dica che è stata lasciata sola. Ricordo che in 5 anni il Campidoglio non ha né progettato né realizzato un solo impianto e che non esiste una strategia per uscire

dall’emergenza rifiuti. La città è allo sbando e Raggi è l’unica

responsabile”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

