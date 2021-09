(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 RIFIUTI: CALZETTA, PD E M5S APRIRANNO 2 DISCARICHE IN CITTA’, SERVE MOBILITAZIONE

“Il Pd e il M5S apriranno due nuove discariche a Roma. Oltre al danno la beffa, Zingaretti e i suoi sodali grillini non volendo metterci la faccia faranno compiere questa scelta a un Commissario. Insomma, siamo al ridicolo. Da un lato hanno sprecato 5 anni per risolvere in maniera definitiva il problema dei rifiuti nella Capitale, dall’altro chi è stato incapace di decidere tenta goffamente di celarsi dietro un tecnico chiamato apposta. È questa la visione strategica di Pd e M5S nella gestione della cosa pubblica: tergiversare per poi affidare ad altri il lavoro sporco”. Lo afferma, in una nota, Pasquale Calzetta, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive della camera dei deputati nel collegio uninominale Roma-quartiere Primavalle. “Di fronte a questa scelta insensata e al pilatesco atteggiamento di Pd e M5S è necessaria una forte mobilitazione da parte del centrodestra. Nei prossimi minuti contatterò i leader della coalizione per avviare una serie di iniziative di popolo affinché questo scempio non si compia”, conclude.

