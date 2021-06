(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Rifiuti: Calabria (FI), vergogna Raggi, Roma precipitata nella crisi

“Roma è di nuovo precipitata in una crisi profonda dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti, con il conseguente rischio sanitario confermato anche da esponenti di governo. Proprio nell’estate in cui l’attrattività turistica della Capitale dovrebbe essere massima, al pari della salubrità della città, Roma viene attraversata dai miasmi che mettono a repentaglio la salute dei cittadini”. Lo dichiara la deputata di Forza italia Annagrazia Calabria. “Anni di vergognosi rimpalli di responsabilità tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno dato come risultato un problema di rilevanza nazionale che deve essere affrontato con urgenza per tutelare i romani e l’immagine dell’Italia nel mondo”, conclude.

