(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022 RIFIUTI, ALFONSI: OGGI ANCORA DIFFICOLTÀ, DA DOMANI INIZIA IL RIENTRO DALL’EMERGENZA

Roma, 19 giugno 2022 – “Oggi la giornata più complessa per la raccolta dei rifiuti, dopo che l’incendio del Tmb2 a Malagrotta ha di fatto privato la città dell’impianto di trattamento di maggiore capacità” . Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora Capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

“Al momento la stima per fine giornata è quella di avere 2000/2500 tonnellate di rifiuti non raccolti, meno delle previsioni di Ama, grazie alla minore presenza di cittadini.

Già da questa sera riprenderanno i conferimenti verso il Tmb1 di Malagrotta che, insieme al sistema articolato di trattamenti alternativi ottenuti in questi giorni, ci consentirà di ritirare tutti i rifiuti prodotti e già a partire da domani iniziare il recupero dei rifiuti non raccolti. Contiamo perciò – entro una settimana- di ripristinare una situazione di normalità. AMA comunica che oggi difficoltà si registrano nel quadrante Est per la raccolta indifferenziata (Pietralata, San Basilio, La Rustica, Pigneto, Tuscolano, ecc..) mentre problemi su tutte le frazioni si registrano nel quadrante Ovest (Battistini, Monte Mario, Trionfale, Monteverde, Portuense, Magliana, ecc..).Colgo l’occasione per esprimere il ringraziamento del Sindaco e mio personale a tutte le donne uomini di AMA, lavoratori e dirigenti, che da giorni lavorano senza sosta per fronteggiareal meglio una situazione di crisi, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la nostra città”, conclude l’Assessora.

🔊 Listen to this