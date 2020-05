RIFIUTI ABBANDONATI IN ZONA PRODUTTIVA A BOLZANO SUD: INDIVIDUATI ALCUNI DEI RESPONSABILI

(AGENPARL) – BOLZANO, mar 12 maggio 2020

Gli agenti dell’Ufficio Ambiente del Comune hanno appurato che ad abbandonare in strada parte dei rifiuti sono state due ditte di pulizia che operano in Zona

Lo scorso fine settimana sono stati abbandonati in zona

produttiva a Bolzano Sud in via Comini, rifiuti urbani anche

indifferenziati. Grazie ad alcuni indizi e alle successive indagini

condotte dagli agenti del corpo di polizia municipale distaccati

all’Ufficio Ambiente del Comune di Bolzano è stato possibile

risalire ad alcuni dei trasgressori che ora saranno multati con

un’ammenda fino a 500 Euro, oltre al pagamento delle spese di

asporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati in strada. Dopo le

opportune verifiche si è potuto constatare infatti che parte

dei rifiuti in questione sono stati prodotti da alcune aziende che

operano in quella zona e che si avvalgono per i servizi di pulizia,

di alcune ditte specializzate. In questo caso saranno perseguite in

solido sia le aziende che hanno materialmente prodotto i rifiuti,

che le ditte di pulizia che li hanno smaltiti lasciandoli per

strada. “Episodio questo tanto più grave, quanto

perchè riconducibile ad un paio di imprese di pulizia che,

anzichè collaborare rispettando norme e ambiente, si sono

comportate in maniera incivile” Così il Sindaco di Bolzano

Renzo Caramaschi che, oltre a dirsi stupito per modalità e

protagonisti dell’ accaduto, conferma in ogni caso la piena

volontà dell’amministrazione di procedere nei confronti

delle stesse, applicando severe sanzioni di cui dovranno rispondere

in solido anche le aziende che hanno incaricato le ditte di pulizia

in questione. “E’ nostra intenzione proseguire nei controlli,

intensificandoli in maniera puntuale e severa”. Anche l’Assessora

all’Ambiente del Comune di Bolzano Marialaura Lorenzini ha

stigmatizzato l’accaduto “Fortunatamente – ha detto l’Assessora –

si tratta di casi circoscritti, ma che vanno puniti anche per

rispetto verso chi le norme le rispetta. Ricordo a tutti che tali

gesti, se non vengono scoperti gli autori, oltre a degradare il

territorio e a compromettere la qualità ambientale,

comportano evidentemente costi di smaltimento aggiuntivi che vanno

a carico di tutta la collettività”.