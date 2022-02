(AGENPARL) – mer 23 febbraio 2022 Rifiuti abbandonati in viale Torino, otto sanzioni per un totale di 1900 euro

Proseguono i controlli della polizia locale

Prosegue l’attività di contrasto della polizia locale all’abbandono e al conferimento scorretto dei rifiuti grazie a controlli eseguiti da personale in divisa e in borghese e per mezzo delle telecamere di videosorveglianza installate su veicoli civetta e posizionate in alcune aree.

Nuovi accertamenti sono stati eseguiti tra il 18 e il 20 febbraio nella zona di viale Torino: gli agenti, grazie alla visione delle telecamere, hanno elevato sei sanzioni da 300 euro ciascuna per abbandono di sacchi della spazzatura fuori dai cassonetti dell’isola ecologica e altre due sanzioni da 50 euro l’una per conferimento scorretto di rifiuti solidi urbani.

“In più di un caso le quantità di rifiuti abbandonati risultavano ingenti, fino ad otto sacchi colmi per volta – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto –, con il risultato di creare un antigienico ed antiestetico accumulo di spazzatura all’esterno dei cassonetti. Continueremo a presidiare con costanza tutte le zone di conferimento con particolare attenzione a quelle più critiche. Oltre all’azione sanzionatoria vogliamo proseguire con quella progettuale e di sensibilizzazione per rispondere alla richiesta della maggior parte dei cittadini che si impegnano quotidianamente nel conferire correttamente i propri rifiuti e che chiedono di vivere in una città pulita”.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anchein altre zone della città, come strada di Sant’Antonino, via Baracca, vicolo De Campesani e Natale del Grande, oggetto di monitoraggio a rotazione in base allesegnalazioni dei cittadini eai rilievi della polizia locale.