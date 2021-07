(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 ——————————–

Roma, 1° luglio 2021

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”, CONFAGRICOLTURA: OTTIMA

NOTIZIA, PREMIATO IL NOSTRO IMPEGNO

Confagricoltura esprime grande soddisfazione per il rifinanziamento della Nuova

Sabatini approvato ieri. Un risultato che conferma l’impegno dell’Organizzazione, che

nei mesi scorsi aveva esortato il Governo a rifinanziare la misura in seguito allo stop

nel DL sostegni bis, facendosi interprete delle necessità urgenti da parte delle imprese

agricole in un momento cruciale per l’economia nazionale.

Confagricoltura ha seguito tutte le fasi, partecipando attivamente alla predisposizione

dell’emendamento e ad una forte attività di lobby per la tutela degli interessi degli

agricoltori.

“È importante – sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti –

che, in questa fase di ripresa per il Paese, il Governo non interrompa la possibilità per

le nostre aziende di usufruire di uno strumento importante finalizzato a migliorare

l’accesso al credito delle PMI”.

“La centralità della ‘Nuova Sabatini’ – prosegue Giansanti – ha caratterizzato anche il

periodo della pandemia, durante il quale il numero delle richieste è aumentato rispetto

agli anni precedenti. Il rifinanziamento della misura assicurerà quindi continuità agli

investimenti produttivi, favorendo la giusta spinta innovativa per accrescere la

competitività delle nostre imprese”.

I recenti interventi legislativi, inoltre, hanno semplificato le modalità di fruizione del

credito consentito erogato alla ‘Nuova Sabatini’, incentivando le aziende ad accedere

alla misura e favorendo così la ripresa del settore.

