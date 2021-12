(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 RIDER, CATALFO (M5S): DA COMMISSIONE UE SCELTA CHE VA NELLA GIUSTA DIREZIONE

Roma, 6 dic. – “Fin dall’inizio della legislatura il M5S ha lavorato per garantire più diritti per i rider e, più in generale, per i lavoratori delle piattaforme digitali. Un lavoro che ha portato dei primi e importanti risultati due anni fa quando, su mio impulso, nel decreto Salva imprese furono introdotte anche per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa le tutele del lavoro subordinato, stabilendo altresì l’abolizione del cottimo puro e introducendo l’obbligo per il committente di assicurare i lavoratori all’Inail contro infortuni e malattie sul lavoro. Un impegno proseguito in seguito con l’obiettivo di giungere alla sottoscrizione di un contratto collettivo per i rider. La direttiva con cui ora la Commissione europea intende considerare lavoro subordinato a tutti gli effetti quello per le piattaforme va nella giusta direzione. I rider hanno svolto una funzione essenziale durante il lockdown: adesso allarghiamo le tutele”. Lo afferma la senatrice M5S ed ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this