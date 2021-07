(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Ricostruzione post terremoto, Musumeci: presto un vertice a Roma con la Protezione civile

Un vertice straordinario per fare il punto sul Piano di ricostruzione post terremoto nell’Acese, in provincia di Catania, colpito il 26 dicembre del 2018 dal sisma che provocò danni ingenti ad otto Comuni del comprensorio. Lo ha chiesto, ed ottenuto, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine dell’incontro avuto stamane al PalaRegione di Catania, con il capo del dipartimento di Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio.

Al vertice, che si terrà presto a Roma, parteciperanno oltre a Curcio e Musumeci, il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, Salvatore Scalia, e il capo della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvatore Cocina.

«Ringrazio l’ingegnere Curcio per avere immediatamente accettato la proposta dell’incontro e il confronto su una problematica – ha sottolineato Musumeci – che ancora oggi, inspiegabilmente, vede esclusi questi Comuni dallo stanziamento di adeguate risorse per la ricostruzione e che speriamo abbia così, finalmente, una immediata soluzione. Anche i cittadini di questi centri – ha concluso il governatore – come è già avvenuto altrove sul territorio nazionale, hanno il diritto di poter avere al più presto accesso ai fondi per ricostruire le loro case, mediante procedure snelle e veloci. Serve fare chiarezza».

