Ricostruzione cratere 2009, incontro del Pd Abruzzo. Fina: “Fondamentale condivisione, ok a accordo su coordinatore”

“Il Pd Abruzzo si è riunito oggi per un incontro sulla ricostruzione che ha toccato anche il tema della scelta del Coordinatore dei Sindaci del cratere 2009”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina spiega: “Vi hanno preso parte numerosi Sindaci ed amministratori locali, i parlamentari, il capogruppo e un consigliere regionale, i segretari provinciali. Tutti hanno sottolineato l’importanza della condivisione del percorso della ricostruzione, a cominciare dagli amministratori locali: l’opportunità di rinascita per i territori colpiti dal sisma non può prescindervi, così come non può prescindere dall’urgenza di predisporre azioni per il rilancio economico e sociale sfruttando le opportunità delle nuove risorse, per il cui stanziamento il Pd ha giocato un ruolo di primo piano. Per quel che riguarda il Coordinatore dei Sindaci si è ribadita la bontà dell’accordo raggiunto dai Sindaci su un coordinatore indicato dagli amministratori di centro-sinistra e un vice dagli amministratori di centro-destra (oltre ovviamente ai già eletti coordinatori delle aree omogenee). La riunione si è conclusa ribadendo profonda stima da parte di tutti a Gianni Anastasio che nelle prossime ore preparerà, coordinandosi con i Sindaci Fabio Camilli e Giacomo Carnicelli, un documento programmatico e raccoglierà le firme degli amministratori di centro-sinistra, verificando così anche il sostegno maggioritario alla sua indicazione. Il Pd regionale promuoverà anche la sua prima Agorà democratica, d’accordo con Enrico Letta, sui temi della ricostruzione”.

