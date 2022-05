(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Ricorrenza del 2 giugno: il programma istituzionale delle celebrazioni

Sarà anche quest’anno ricco di appuntamenti, giovedì 2 giugno, il programma delle celebrazioni per il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica.

Le manifestazioni principali si svolgeranno, come di consueto, a Venezia, in piazza San Marco (dalle 8.45), a Mestre, in piazza Ferretto (dalle 9.45) e a Favaro Veneto dalle ore 11.20.

Alle 17 al teatro La Fenice concerto offerto alla cittadinanza.

L’ammainabandiera nelle due piazze, alle ore 18.30, con gli onori resi dal Picchetto militare, concluderà la giornata.

Ecco il programma completo degli appuntamenti, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Per tutti i momenti celebrativi è consigliato l’uso della mascherina.

VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO:

Ore 8.45 Afflusso e posizionamento Reparti in Armi

Ore 9.00 Posizionamento Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – Posizionamento Gonfalone di Venezia

Ore 9.10 Afflusso Autorità

Ore 9.15 Ingresso massima Autorità e Comandante Istituto Studi Militari Marittimi Lettura del messaggio del Signor Presidente della Repubblica

Ore 9.30 Alzabandiera e Onori resi da un Reparto Militare Interforze

Ore 18.30 Cerimonia dell’Ammainabandiera

MESTRE – PIAZZA FERRETTO:

Ore 9.45 Afflusso e posizionamento Picchetto Militare. Schieramento Reparto in Armi.

Ore 10.10 Posizionamento Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – Posizionamento Gonfalone di Venezia

Ore 10.25 Afflusso delle Autorità.

Ore 10.35 Ingresso massima Autorità e Comandante Istituto Studi Militari Marittimi Lettura del Messaggio del Signor Presidente della Repubblica

Ore 10.45 Alzabandiera e Onori resi da un Reparto Militare

Ore 18.30 Cerimonia dell’Ammainabandiera

FAVARO VENETO – PIAZZALE CAVALIERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Ore 11.20 Incontro con l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia: momento di commemorazione e deposizione corona di alloro al monumento ai Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, alzabandiera.

Segue: concerto a cura della Banda Musicale CCRT di Tessera

VENEZIA –TEATRO LA FENICE:

Ore 17.00 Concerto Straordinario offerto alla cittadinanza.

Musiche di Franz Joseph Haydn, Fryderyk Chopin, Johannes Brahms e Riccardo Zangirolami.

Al pianoforte Davide Ranaldi, vincitore della XXXVII edizione del Premio Venezia organizzata in collaborazione con la Fondazione Amici della Fenice.

Venezia, 30 maggio 2022

