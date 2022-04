(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 Ricordo del Genocidio del popolo armeno: domani la conferenza di presentazione degli eventi in programma a Venezia

Si svolgerà domani, martedì 19 aprile alle ore 10, la conferenza stampa via web di presentazione delle iniziative diffuse sul territorio di Venezia e promosse dalla Presidenza del Consiglio comunale per commemorare il Genocidio del popolo armeno. In programma una serie di eventi che partiranno con la cerimonia cittadina del 20 aprile e proseguiranno fino a maggio.

Gli operatori dell’informazione che vorranno intervenire alla conferenza stampa potranno farlo accreditandosi a questo link http://v41.it/L11b9, entro domani alle ore 9.00

La cerimonia cittadina avrà luogo mercoledì alle ore 11 all’auditorium di Santa Margherita a Venezia. L’iniziativa è resa possibile in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari e grazie al supporto dell’Unione degli Armeni d’Italia, l’associazione civica Lido Pellestrina e l’associazione Voci di Carta.

Venezia, 18 aprile 2022

