Riconoscimento all’Ambasciatore Canepari e Presentazione del Progetto Vincitore della nuova sede Diplomatica e consolareReconocimiento al Embajador Canepari y presentación del proyecto ganador de la nueva sede diplomática y consular

Giunta Direttiva della Camera di Commercio Dominico Italiana/ Junta Directiva de la Cámara de Comercio Dominico-Italiana

Alla presenza del Arcivescovo di Santo Domingo, Monsignor Francisco Ozoria, del Presidente della Corte Costituzionale, Milton Ray Guevara, del Presidente del Parlamento, Alfredo Pacheco, del Ministro degli Affari Esteri Roberto Alvarez, il ministro di Cultura Carmen Heredia, la Presidentessa della Commissione di Amicizia Italia-Repubblica Dominicana, Lily Florentino, il Presidente della Commissione delle relazioni Internazionali del Parlamento, corpo diplomatico e consolare, funzionari dell’Ambasciata e stampa è stato presentato il progetto vincitore della gara per costruire una nuova Ambasciata e una nuova residenza, i quali verranno costruiti in via Rafael Augusto Sanchez, di Santo Domingo in un terreno donato da Angiolino Vicini Trabucco, e a questo intitolato. La nuova residenza e i nuovi uffici dell’ambasciata verranno costruiti con nuove tecnologie italiane creando una vetrina del made in Italy e permettendo inoltre la sperimentazione di nuove tecniche costruttive che verranno individuate da università italiane e dominicane con particolare attenzione alle sfide del cambio climatico, risparmio energetico e della sostenibilità. Il progetto qui presentato non è definitivo ed è ancora soggetto a un processo di valutazione da parte delle competenti autorità.

En presencia del Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, el Presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el Presidente de la Camara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Ministro de Asuntos Exteriores Roberto Álvarez, la Ministra de Cultura Carmen Heredia, la Presidenta de la Comisión de Amistad Italia-República Dominicana, Lily Florentino, el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Camara de Diputados, el cuerpo diplomático y consular, funcionarios de la Embajada y la prensa, se presentó el proyecto ganador del concurso para la construcción de una nueva embajada y residencia, que se construirá en la calle Rafael Augusto Sánchez de Santo Domingo, en un terreno donado por Angiolino Vicini Trabucco y que lleva su nombre. La nueva residencia y las nuevas oficinas de la Embajada se construirán utilizando nuevas tecnologías italianas, creando un escaparate para los productos fabricados en Italia y permitiendo la experimentación de nuevas técnicas de construcción a cargo de universidades italianas y dominicanas, con especial atención a los retos del cambio climático, el ahorro energético y la sostenibilidad. El proyecto presentado aquí no es definitivo y aún está sujeto a un proceso de evaluación por parte de las autoridades competentes.

Angiolino Vicini Trabucco

