(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=702u/6d8l/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f222091ddd73a2e468e47ede7852f5be/702u/6d8l/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fgli-albori-dell-imprenditoria-riccionese-prima-parte

Com’era Riccione prima di diventare la vivace città che conosciamo? Che strada ha percorso per diventare protagonista dell’industria vacanziera italiana? A queste domande risponderanno, con aneddoti e ricordi, Filippo Saponaro, Luciano Savioli e Valentino Valentini, componenti di alcune delle famiglie che hanno fatto la storia dell’imprenditoria riccionese. Modera l’incontro Enea Conti, giornalista del Corriere della Sera. L’appuntamento è per il 7 Maggio al Palazzo del Turismo.

Per una curiosa coincidenza, Pier Paolo Pasolini e Riccione condividono l’anno di nascita, il 1922. Il legame tra il poeta e la città è proseguito negli tempo: qui Pasolini ha trascorso le vacanze estive, ricordate dalle numerose cartoline spedite ai famigliari rimasti in città, e nel 1973 riceve il Premio Riccione per lo Spettacolo.

La Riccionese omaggia Pasolini con un evento unico, l’8 Maggio nella Chiesa Mater Admirabilis.

L’incontro è condotto dal poeta e scrittore Davide Rondoni.

https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=b61f6c7fa1a824e8fcf832b41c90d1ed/702u/6d8l/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fc-era-una-volta-riccione

Il progetto Riccione Scuola beni naturali, ambientali, culturali quest’anno si incontra con le celebrazioni per il Centenario della città: dall’unione nasce il progetto C’era una volta… Riccione, curato dagli studenti delle scuole del territorio.

I ragazzi hanno compreso come la storia personale sia un tassello della storia dell’umanità e nel contempo hanno riscoperto le proprie radici, rafforzando l’identificazione con i loro luoghi d’appartenenza.

La mostra è aperta dal 7 al 20 Maggio, in Biblioteca.

GLI EVENTI PER FAMIGLIE E BAMBINI

https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=811951f53316e71c54390f07aa50f390/702u/6d8l/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fstorie-tra-le-nuvole-1

🔊 Listen to this