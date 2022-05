(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=70xx/6e3y/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

Nell’ambito della rassegna La Riccionese, Sabato 14 Maggio esordisce il ciclo I Diari del Centenario, dedicato alla storia di Riccione.

Il giornalista Beppe Boni presenta [Riccione, la bellissima del mare](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=a203e8d3414bf6eed94ef8dde0a7e0d0/70xx/6e3y/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-la-bellissima-del-mare-cento-anni-di-storia), il volume 1 dei quattro che ha scritto sui 100 anni di Riccione.

L’opera ripercorre i nostri primi 25 anni, racconta della benefattrice americana Maria Boorman Ceccarini, dei pionieri del divertimento fino alla guerra e il “ritorno alla vita” del periodo immediatamente post bellico.

Riccione prosegue con i festeggiamenti per il centenario con appuntamenti che spaziano tra varie forme d’arte e di espressione.

Sabato 14 Maggio è il momento della commedia dialettale, portata in scena dall’irresistibile Compagnia Quei Dal Funtanele.

Dalle ore 20:30.

[Italo Disco Takes Over](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=6db80c0d9feac42397f06a7effcdaeb8/70xx/6e3y/rs/rt/1aau/rs/rs/rt//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fitalodisco-takes-over)è l’evento pensato per tutti coloro che vogliono scoprire, o rivivere, le atmosfere uniche del periodo d’oro della disco music in Italia.

Venerdì 13 Maggio l’evento si apre con una serata all’Altromondo Studios che vedrà importanti dj alternarsi alla consolle.

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio la manifestazione prosegue al Palazzo del Turismo con un ricco programma che comprende la fiera del vinile e del fumetto, la mostra fotografica con scatti originali degli 80s e un contest per gli aspiranti dj.

LE MOSTRE DA NON PERDERE

