La Riccionese affronta un tema di massima importanza nella nostra epoca: la sostenibilità.

L’onorevole Vannia Gava, sottosegretario di stato per la transizione ecologica, dialoga in collegamento video con l’architetto e urbanista Stefano Boeri.

Il 26 maggio alle 17, al Palazzo del Turismo.

Il ciclo editoriale incluso nella rassegna La Riccionese si arricchisce di una nuova pubblicazione, [Riccione. Una rotta nel vento 1923-1943](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=967c7a2af4e156d9a5272ab868949ce7/728g/6feh/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-una-rotta-nel-vento-1923-1943-presentazione-del-libro). Del libro, pubblicato da Dante Tosi nel 1994, sarà presentata una ristampa anastatica cui si aggiungono la prefazione di Alessandra Battarra, assessore comunale, e la postfazione di Maria Grazia Tosi, figlia dell’autore e curatrice del progetto editoriale.

L’appuntamento è per il 29 maggio, alle ore 21, al Palazzo del Turismo.

PER LETTORI GRANDI E PICCINI

