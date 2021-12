(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6m05/5zhj/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

Siamo a metà Dicembre e la città di Riccione è completamente immersa in un’atmosfera di festa, resa ancora più frizzante dal palinsesto ricco di proposte che da sempre caratterizza questo periodo.

Continua a leggere per scoprire gli eventi dei prossimi giorni e interessanti anticipazioni!

Dai Cori al Cuore è la rassegna di esibizioni di musicisti, cantanti, realtà corali e scuole di musica del territorio.

Sono 8 gli appuntamenti con i concerti durante il periodo festivo, dedicato proprio alla “traduzione in musica” dell’atmosfera natalizia.

Il 19 Dicembre si apre il calendario con il Coro Città di Riccione Women Ensemble, cui è affidato il Concerto dell’Avvento.

L’appuntamento è alle ore 16 alla Chiesa Gesù Redentore.

Il 19 Dicembre inaugura Family, la mostra di Elliott Erwitt, nome di spicco nella rosa dei maestri della fotografia.

Si tratta di una raccolta di 58 scatti in bianco e nero che include, oltre a numerose immagini iconiche, fotografie completamente inedite.

Un piccolo campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. Questo tema universale è interpretato con lo stile unico di Erwitt, potente e leggero, romantico o gentilmente ironico, che ha reso questo artista uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre.

POSSIAMO INVITARTI A UN CONCERTO? ANZI, DUE…

Uno dei marchi di fabbrica del Natale a Riccione è rappresentato dai grandi concerti di fine anno, e anche questa edizione di Riccione Christmas Star ha in programma due nomi di grande rilievo.

• 26 Dicembre [Concerto di Santo Stefano](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=9ba9cddc2d29296c30e2f6ddc080559b/6m05/5zhj/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fconcerto-di-santo-stefano-orchestra-arcangelo-corelli-omaggio-a-ennio-morricone): l’orchestra Arcangelo Corelli, super-ensemble formato dai solisti delle principali orchestre italiane, omaggia il Maestro Ennio Morricone con l’interpretazione delle sue colonne sonore più celebri. Le musiche, premiate con 2 Oscar e innumerevoli altri riconoscimenti, saranno accompagnate dalle immagini dei relativi film;

