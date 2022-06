(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=73jw/6gph/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

Giovedì 9 giugno i campioni del mondiale Superbike Michael Rinaldi, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Roberto Tamburini, Luca Bernardi saranno presenti per [incontrare i fan e firmare autografi](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=e237ca6f405ff50ddedff4c370adfc06/73jw/6gph/rs/1k1/1gvv/3wnl/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fmeet-the-worldsbk-riders). Si tratta di un’occasione imperdibile per gli appassionati di conoscere i propri piloti preferiti prima della gara, che si svolgerà al Misano World Circuit dal 10 al 12 Giugno. Sarà inoltre possibile vedere alcune moto della Superbike e lo spot promozionale del Mondiale SBK.

L’appuntamento è in Viale Ceccarini dalle ore 18:30

Quest’anno la Romagna è protagonista assoluta del [Giro D’Italia Giovani Under 23](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=08eb993df4dbc0a84d37fefea638c7c4/73jw/6gph/rs/1k1/1gvv/3wnm/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fgiro-d-italia-giovani-under-23-2022): la gara prende il via con la prima tappa dell’11 giugno Gradara/Riccione/Argenta.

La presentazione ufficiale delle squadre è in programma venerdì 10 giugno alle ore 18:00 in piazzale Ceccarini, con gli atleti delle 35 formazioni (17 straniere e 18 italiane, compresa una formazione mista interregionale) invitate al Giro d’Italia Giovani U23, alla vigilia del via della più impegnativa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti della loro categoria.

L’ultimo autore che incontriamo questa primavera è Debora Grossi, riccionese doc e sempre attiva sul territorio con numerose iniziative dedicate all’amore per la lettura.

In questa occasione Debora presenta il suo ultimo libro, [Il mare non l’ha fatto lui](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=2e84a0ab2a389a9b50d45f88194a4094/73jw/6gph/rs/1k1/1gvv/3wnn/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fil-mare-non-l-ha-fatto-lui-presentazione-del-libro). L’opera, che attinge dai racconti dei nonni, uniti a un lavoro di ricerca storica e a un tocco di fantasia, descrive il disincanto di un Figlio della Lupa, cresciuto in una favola destinata a collassare.

Il 14 giugno alle ore 21, nel giardino di Villa Franceschi.

