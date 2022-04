(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Motociclismo, storia, artigianato, arte: il weekend si preannuncia ricco di eventi interessanti!

Storia, cultura e passione per il motociclismo si incontrano Sabato 30 Aprile in Piazzale Ceccarini, grazie all’evento [Fate il vostro pieno di sole a Riccione](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=9da7762db6ce6cb412ebd4a73e44daa7/6zcz/6cjo/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Ffate-il-vostro-pieno-di-sole-a-riccione).

All’appuntamento partecipano esperti e protagonisti di un periodo significativo per la storia di Riccione, da sempre in prima linea nella promozione di questo sport.

Lungo le strade riccionesi hanno sfrecciato piloti e veicoli di ogni genere e marca. Le gare di velocità hanno contribuito alla ripresa di una normalità postbellica e sono proseguite fino agli anni Sessanta, quando Riccione viene consacrata tra le capitali del motociclismo nazionale.

L’evento è un’occasione unica per ammirare foto, filmati, manifesti d’epoca, inclusi alcuni materiali gentilmente concessi dall’Archivio Storico Luce Cinecittà, Roma.

Dal 29 Aprile al 1° Maggio il meraviglioso parco di Villa Lodi Fé diventa la location della decima edizione de [Lo Smanèt](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=a64697e42847e380e0555cae580628f6/6zcz/6cjo/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Flo-smanet-4).

Accolto con entusiasmo e vissuto sempre con la massima partecipazione, Lo Smanèt è un vero e proprio spazio artistico, unico a Riccione.

È l’evento giusto in cui trovare artigianato di alta qualità, laboratori creativi per adulti e bambini (intreccio, upcycling, pittura, kokedama, armocromia e altro ancora) e street food con cui ristorarsi.

LE INIZIATIVE A CURA DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

