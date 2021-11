(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Dal 19 novembre

ALVEARE LECCE

Riapre l’associazione creata dalle donne per le donne

Piantumazione degli Ulivi delle Donne, simbolo di resistenza delle donne afghane

ANNA GRAZIA MARASCHIO

Assessora Ambiente, Paesaggio e Urbanistica Regione Puglia

GIOVANNA FOGLIA

Settlor Trust “Nel Nome della Donna”

a LECCE

venerdì 19 novembre

Alveare, via San Pietro in Lama

Ore 18:00

Dal 19 novembre torna a Lecce Alveare, l’associazione nata dalle donne per le donne, fondata da Giovanna Foglia, l’imprenditrice che nell’agosto scorso dal Salento è riuscita a creare un ponte aereo privato con Kabul e a portare in Italia in salvo 260 tra donne e bambini.

Alle resistenza delle donne afghane è dedicata la cerimonia di riapertura del centro che vedrà la piantumazione di nuovi alberi di ulivo nel parco che ospita la villa storica, sede dell’associazione Alveare Lecce.

Sarà l’assessora regionale all’ambiente e al paesaggio Anna Grazia Maraschio a piantare i primi tre alberi nell’area verde di cinque ettari.

Seguirà il dibattito dal tema “Voci di donne libere – Una comunità in cammino, ciascuna con il proprio percorso ma tutte nello stesso viaggio”. Attraverso le storie della femminista Giovanna Foglia e della penalista Anna Grazia Maraschio, le donne si confronteranno sul proprio ruolo politico, educativo e sociale. Modera l’incontro la giornalista Alessandra Lupo.

“Alveare è uno spazio di condivisione dedicato alle donne che amano esprimere il proprio talento, creatività, esperienze superando i confini privati per aprirsi alla comunità. In Alveare tutte possono portare nuove idee e trovare il percorso per realizzarle, spiega Giovanna Foglia. Successivamente sarà attivato anche uno sportello di ascolto per le donne che sono in difficoltà”.

La programmazione dell’associazione Alveare Lecce per l’inverno 2021/2022 prevede infatti l’attivazione di corsi e laboratori. Oltre ai consueti appuntamenti come “A CENA CON” incontri tematici e percorsi gastronomici, “AXARTE” vernissages di artiste e artigiane, “PILLOLE DI SCIENZE” appassionante viaggio alla scoperta delle discipline scientifiche, “DONNE CHE LEGGONO DONNE” della Biblioteca Donatella Grasso, Alveare Lecce diventa SPAZIO APERTO e tutte le mattine sarà luogo di incontro che potranno usufruire degli spazi della Villa e del Parco per iniziative di coworking.

Tutti i percorsi di Alveare nello SPAZIO APERTO saranno condivisi: dalla lettura alle attività sensoriali, dalla cucina allo yoga, dall’orto allo smart working.

L’appuntamento in Alveare Lecce del 19 novembre si chiuderà con la degustazione dei piatti della chef Sheila Leo, un percorso di gusto al femminile tra sapori autentici e spezie aromatiche che è anche un viaggio tra l’Afghanistan, Milano e il Salento, le tre tappe del ponte solidale che hanno consentito di salvare le donne afghane.

Programma

Ore 18:00 Riapertura Alveare Lecceal pubblico

Ore 18:30 Cerimonia di piantumazione degli Ulivi con Anna Grazia Maraschio

Ore 19:00 Incontro – dibattito: “Voci di donne libere – Una comunità in cammino, ciascuna con il proprio percorso ma tutte nello stesso viaggio”

Intervengono:

Giovanna Foglia, Settlor Trust Nel Nome della Donna

Anna Grazia Maraschio, Assessora Ambiente e Paesaggio Regione Puglia

Modera incontro: Alessandra Lupo, giornalista

Ore 20:00 Percorso gastronomico Alveare Lecce della chef Sheila Leo.

L’ingresso è gratuito. Accesso solo con green pass.

Alveare, via San Pietro in Lama, 94, Lecce

