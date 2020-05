RIAPERTURA GRADUALE DELLE AREE VERDI

(AGENPARL) – FIRENZE, mer 13 maggio 2020

Il Comune di Firenze ha riaperto alcune aree verdi a partire dal 4 maggio. Dall’11 maggio l’apertura si estende ad altre aree e riguarda anche alcune aree per cani. Presentiamo una sintesi delle modalità di accesso e delle regole di comportamento da seguire. L’andamento delle aperture dipenderà dal rispetto, da parte dei cittadini, delle disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.

A partire dall’11 maggio, o dalla diversa data indicata a fianco di ciascuna area elencata, sono riaperte al pubblico le seguenti aree verdi munite di delimitazione fisica ed aree per cani:

Giardino dell’Iris (a partire dal 9 maggio 2020 – Q1)

Giardino della Carraia (Q1)

Giardino dei Nidiaci (Q1)

Area cani Cascine (Q1)

Area cani D’Azeglio (Q1)

Giardini Bellariva e L.no Aldo Moro (Q2)

Area cani Mezzetta e giardino (Q2)

Area cani Viale Malta (Q2)

Area cani Campo di Marte Baseball (Q2)

Area cani Giardini Vittime di via Fani (Q2)

Area cani Pettini Burresi (a partire dal 14 maggio 2020 – Q2)

Area cani Rusciano (Q3)

Area cani Viale Tanini (Q3)

Area cani Anconella (Q3)

Giardino Sansovino (Q4)

Giardino Michela Noli (Q4)

Giardino del Saletto (Q4)

Area cani Villa Vogel (Q4)

Area cani Villa Strozzi (Q4)

Area cani Via Toscanini (Q5)

Area cani Via Pisacane (a partire dal 13 maggio – Q5)

Area cani Don Forconi (a partire dal 13 maggio – Q5)

Area cani Via del Pesciolino (Q5)

All’interno delle aree cani di cui sopra, sono riattivati, a partire dalla rispettiva data di riapertura, i fontanelli per l’erogazione di acqua potabile.

Le aree munite di delimitazione fisica sono aperte con orario 9.30-20.00. Sono possibili aperture ritardate o chiusure anticipate disposte dai competenti uffici comunali per motivi di sicurezza.

L’accesso è vietato:

alle persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione;

alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

L’accesso è fortemente sconsigliato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità.

Per la fruizione di tutte le aree sarà in ogni caso necessario rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) è vietata ogni forma di assembramento;

b) è comunque necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (o quella di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportive); qualora si verifichino ripetuti assembramenti, o comunque non risulti possibile assicurare stabilmente il rispetto della distanza minima interpersonale, sarà necessario disporre nuovamente con ordinanza la chiusura degli spazi al pubblico;

c) è obbligatorio indossare le mascherine, negli spazi chiusi sempre, e negli spazi aperti in tutte le circostanze in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale (così come prescrive l’ordinanza regionale n. 26/2020); pertanto, quando si esce di casa, occorre indossare la mascherina o quanto meno portarla con sé per poterla indossare quando necessario; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

d) si ricorda inoltre di osservare, anche quando si accede agli spazi aperti e vi si svolgono le attività consentite, le altre pertinenti misure generali di prevenzione igienico-sanitaria vigenti, vale a dire:

– lavarsi spesso e con cura le mani, anche utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

– praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.

L’accesso a parchi, ville e giardini ed altre aree verdi è consentito per passeggiare, sostare brevemente all’aria aperta, nonché per svolgere attività sportiva – individualmente, ovvero insieme all’accompagnatore nel caso dei minori e delle altre persone non completamente autosufficienti accompagnati da adulti – purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

L’accesso non è consentito per organizzare eventi o attività ludiche o ricreative (manifestazioni, partite, giochi di gruppo), in quanto comportano assembramenti e determinano un alto rischio di contagio.

All’interno delle aree verdi riaperte al pubblico, per esigenze di sicurezza sanitaria:

– le passeggiate e l’utilizzo della bicicletta da parte di genitori con figli minori, ovvero di accompagnatori con altre persone non autosufficienti, o comunque di persone residenti nella medesima abitazione, non richiedono che detti soggetti mantengano tra di loro la distanza interpersonale (così come disposto dall’ordinanza regionale n. 46/2020);

– è fortemente raccomandato di indossare i guanti protettivi, in particolare quando si entra in contatto con panchine ed altri arredi;

– resta interdetto, in applicazione del d.p.c.m. 26 aprile 2020, l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per lo sport, e agli impianti sportivi a libera fruizione (campi da basket, da calcetto, piste di pattinaggio, skate park, etc.);

– in ogni caso, resta consentito nelle aree verdi l’accesso con i cani condotti al guinzaglio, secondo quanto disposto dall’art. 22 del regolamento comunale sulla tutela degli animali, e nel rispetto delle ordinarie regole di comportamento volte a garantire la sicurezza delle persone e la corretta raccolta degli escrementi.

Le attività di pulizia e sanificazione degli arredi installati nelle aree verdi riaperte al pubblico sono effettuate nell’ambito del programma in atto di pulizia e sanificazione degli arredi della Città.

La riapertura di aree verdi ulteriori rispetto a quelle indicate avverrà progressivamente, previo monitoraggio e valutazione dei comportamenti degli utenti e dell’effettivo rispetto dei divieti e dei limiti imposti dal d.p.c.m. 26 aprile 2020 e dalle ordinanze regionali e comunali, in base alla dimensione e alle caratteristiche e tenendo conto della disponibilità, da parte delle associazioni già convenzionate con il Comune di Firenze, a contribuire alla sorveglianza a fini di prevenzione degli assembramenti.

