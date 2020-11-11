(AGENPARL) – CASALE CORTE CERRO (VB), mer 11 novembre 2020
10 novembre 2020
SI COMUNICA CON NOTA DEL CONSERVCO PROT 10443 DEL 10 NOVEMBRE 2020 LA RIAPERTURA DEL COMENTRO DI RACCOLTA INGOMBRANTI DI VIA NAZIONI UNITE A CASALE CORTE CERRO CON LE SEGUENTI MODALITA’.
1 OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINA
2 RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
3 IGIENIZZAZIONE MANI
INGRESSO LIMITATO AD UN MASSIMO DI 2 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE
Fonte/Source: https://www.comune.casalecortecerro.vb.it/it-it/avvisi/2020/riapertura-centro-di-raccolta-rifiuti-ingombranti-di-via-nazioni-unite-174683-1-9af7d1054ebc17a45a70ceee9b8cf94e