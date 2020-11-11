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RIAPERTURA CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA NAZIONI UNITE

by Redazione00

(AGENPARL) – CASALE CORTE CERRO (VB), mer 11 novembre 2020

10 novembre 2020

SI COMUNICA CON NOTA DEL CONSERVCO PROT 10443 DEL 10 NOVEMBRE 2020 LA RIAPERTURA DEL  COMENTRO DI RACCOLTA INGOMBRANTI DI VIA NAZIONI UNITE A CASALE CORTE CERRO CON LE SEGUENTI MODALITA’.

1 OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINA

2 RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

3 IGIENIZZAZIONE MANI

INGRESSO LIMITATO AD UN MASSIMO DI 2 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE

Fonte/Source: https://www.comune.casalecortecerro.vb.it/it-it/avvisi/2020/riapertura-centro-di-raccolta-rifiuti-ingombranti-di-via-nazioni-unite-174683-1-9af7d1054ebc17a45a70ceee9b8cf94e

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