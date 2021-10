(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 29 ottobre 2021

Riaperto il punto di ristoro nel Parco di Terramaini

A partire da oggi, venerdì 29 ottobre 2021, sarà di nuovo disponibile per i fruitori del Parco di Terramaini il punto di ristoro situato nel cuore dell’ampia area verde della Municipalità di Pirri.

Il vice Sindaco di Cagliari e Assessore del Verde Pubblico, Giorgio Angius, non è voluto mancare alla prima giornata di operatività dei servizi del punto ristoro che ora tornano a disposizione della città.

Operativo sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, con giorno di chiusura fissato il lunedì, il punto di ristoro sarà aperto dalle 10 alle 19,30. Gli orari potrebbero essere modificati in base all’affluenza che si registrerà nel corso delle giornate.

“Come promesso circa un mese fa, quando l’Amministrazione ha riconsegnato alla cittadinanza il ponte di Terramaini – ha commentato Giorgio Angius – da oggi riaprono i battenti del punto di ristoro del Parco, che rappresenterà di nuovo un importante punto di aggregazione per i numerosi frequentatori di questa splendida area”.

