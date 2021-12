(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Bureau de presse

Aosta, venerdì 10 dicembre 2021

Riaperta la strada regionale Roisan-Valpelline

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa che oggi, venerdì 10 dicembre, grazie alla collaborazione con il Comune di Roisan, è stata riaperta la SR 17 nel tratto che collega Roisan alla SR 28 di Valpelline.

“Ultimati i lavori di protezione della strada regionale – sottolinea l’Assessore Carlo Marzi – il Comune di Roisan ha riaperto al transito privato una strada di fondamentale importanza per le comunità locali e il collegamento con la regionale di Valpelline. La progettazione e la direzione lavori sono state condotte direttamente dalle strutture tecniche dell’Assessorato regionale alle Opere pubbliche, il cui impegno – evidenzia l’Assessore Marzi – ha permesso di diminuire notevolmente i tempi di realizzazione e di riapertura e di sfruttare rapidamente l’opportunità di utilizzo dei fondi statali. Per ridurre ulteriormente il rischio verranno realizzati ulteriori interventi in altri settori che, a seguito di approfondimenti, hanno evidenziato probabilità di dissesto, che si è quindi ritenuto opportuno finanziare e programmare a carattere preventivo, a seguito dei quali la strada potrà essere resa fruibile anche per i mezzi del trasporto pubblico locale. L’attenzione posta ai rischi di frana è stata rafforzata sia grazie a innovativi sistemi di monitoraggio dei versanti e di utilizzo dei dati satellitari, sia grazie al consistente programma di interventi finanziato dallo Stato e dai fondi resi disponibili dal secondo assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale”.

