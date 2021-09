(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Rialto, celebrata la settima Giornata dell’artigianato

Venezia ha celebrato oggi i suoi maestri artigiani. Si è svolta a Rialto la settima Giornata dell’artigianato, organizzata dal Comitato Cittadini Campo Rialto Nuovo, attivo da diversi anni con l’obiettivo di rivitalizzare l’area del mercato. L’evento era inserito nel fitto calendario dei festeggiamenti per i 1600 anni dalla fondazione della città. Presente, in rappresentanza del Comune di Venezia, l’assessore al Commercio e alle Attività produttive.

Nella zona della Pescheria, circa ottanta espositori, dalle perlere-impiraresse ai vetrai, dai merlettai agli artigiani del cuoio, hanno messo in mostra, per un pubblico di veneziani e turisti, le proprie creazioni, alcune delle quali famose in tutto il mondo. Un’iniziativa per dimostrare che l’artigianato rappresenta ancora una risorsa importante in questa città.

Durante la giornata è stato possibile partecipare a visite guidate dell’isola di Rialto, si sono svolti laboratori di Terrazzo alla Veneziana e si è potuto assistere alla proiezione di alcuni cortometraggi dedicati ai vari mestieri. Nel pomeriggio è andata infine in scena anche una performance teatrale.

