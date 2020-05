REUNIãO APRESENTA FERRAMENTAS PARA O FORTALECIMENTO MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAúDE

(AGENPARL) – GLóRIA RIO DE JANEIRO (BRASILE), mer 06 maggio 2020

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e seus parceiros no Movimento Parto Adequado – Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement (IHI) – realizaram na quinta-feira (30/04) o último de uma série de encontros virtuais sobre o tema “Gravidez e Coronavírus”. O evento teve como foco a apresentação de ferramentas para o desenvolvimento da resiliência e fortalecimento da saúde mental dos gestores e profissionais de saúde que se encontram na linha de frente do combate à pandemia.

A reunião foi aberta pelo gerente de projetos do IHI, Daniel Peres, que falou sobre a importância dos encontros para a troca de informações e ganho de conhecimentos em um momento tão complicado. Na sequência, a gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial da ANS, Ana Paula Cavalcante, fez uma breve apresentação sobre o Movimento Parto Adequado e destacou algumas das ações que vêm sendo tomadas pela agência no enfretamento do covid-19.

O encontro contou também com a participação de Sérgio Martins Costa, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), que apresentou a área do site da instituição voltada para o esclarecimento de dúvidas e disponibilização de informações atualizadas sobre a Covid-19. A presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétricas – Seccional São Paulo (ABENFO/SP), Rosemeire Sartori de Albuquerque, destacou o alto índice de contágio de profissionais de enfermagem associado ao mal uso dos EPIS e ressaltou a importância do conhecimento e compartilhamento de publicações como as do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no combate à disseminação desse contágio.

Na sequência, Daniel Peres e Paulo Borem, diretor sênior do IHI, demonstraram como a ferramenta de gestão – Plano de Contingência Covid-19 – pode ser utilizada por maternidades e hospitais na estruturação dos seus planos de ação para o enfrentamento da pandemia. Participou ainda da reunião, o também gerente de projetos do IHI, Santiago Narino, que juntamente com Paulo, apresentou um conjunto de ferramentas e estratégias para a criação e o desenvolvimento de hábitos e rotinas que auxiliam no aumento da resiliência e na promoção da saúde física e mental das equipes e profissionais de saúde.

Dentre essas estratégias destacam-se o incentivo à utilização de ferramentas de mindfulness para aumento do foco e redução do estresse, a criação de espaços de apoio e solidariedade para o compartilhamento diário de dúvidas, temores e emoções vivenciados pelos profissionais de saúde, e o incentivo ao uso por parte desses profissionais dos serviços de atendimento psicológico disponibilizados pelos hospitais e maternidades.

Ao final da reunião, a psicóloga e doula, Eleonora Moraes, falou sobre resiliência e saúde mental, destacando a importância de se criar, em todos os âmbitos, um ambiente de pertencimento e cuidado como forma de reduzir os impactos provocados pela pandemia na saúde física e mental de colaboradores, pacientes e profissionais de saúde.

Os vídeos das reuniões realizadas e os materiais apresentados estão disponíveis no portal da ANS. Clique aqui e acesse.

