(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 LA UIL SCUOLA RUA SBANCA ALL’ELEZIONI RSU DEL COMPARTO PROVINCIALE

La Uil Scuola Rua di Frosinone sbanca all’elezioni Rsu del comparto.

Sono stati in totale 2971 i voti raccolti dai candidati del sindacato guidato dal responsabile territoriale Roberto Garofani, ben 200 in più rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018.

Numeri che testimoniano la crescita ulteriore del sindacato, premiato dall’ottimo lavoro svolto dalle proprie Rsu in tutti i plessi scolastici del territorio.

La Uil Scuola Rua ha superato in queste elezioni il 30% dei consensi.

“Un ringraziamento al personale della scuola della provincia di Frosinone – sottolinea il responsabile territoriale Roberto Garofani – che ha scelto FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA decidendo di affidare la loro fiducia a tutta la nostra squadra. Un risultato importante che tiene contro dell’impegno che in questi anni abbiamo messo a supporto dei docenti e del personale ATA di questa provincia. Ci confermiamo come sindacato solido e coerente, un punto di riferimento stabile dei lavoratori e delle lavoratrici del settore”.

🔊 Listen to this