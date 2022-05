(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Gli appuntamenti per la Festa della Repubblica

Giovedì 2 giugno si festeggia il 76° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Il momento celebrativo si terrà al mattino con il corteo per le vie del centro cittadino e il concerto eseguito dal Corpo Musicale Romualdo Marenco. Il raduno delle autorità e dei cittadini è fissato alle ore 10,30 presso la sede del Corpo Musicale situata nel viale Saffi, 45. Il corteo partirà alle ore 10,40 ed effettuerà una sosta in piazza Falcone e Borsellino, dove, nei pressi del “Percorso della Costituzione”, sarà eseguito l’inno nazionale. Dopo aver percorso via Girardengo, i partecipanti raggiungeranno l’androne di Palazzo Dellepiane dove sono in programma gli interventi del Sindaco, Gian Paolo Cabella, del Presidente del Consiglio Comunale, Oscar Poletto, e, alle ore 11,15, il Concerto della Festa della Repubblica diretto dal Maestro Massimo Cardona.

Sempre nella giornata del 2 giugno si svolgerà un’edizione straordinaria di Novantico, il Gran Mercato del Piccolo Antiquariato che sarà allestito come di consueto nelle vie del centro storico (via Girardengo, corso Marenco, portici nuovi e portici vecchi).

dal Palazzo Comunale, 26 maggio 2022

