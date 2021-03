RéTROSPECTIVE 2020: LA FERMETURE DES FRONTIèRES LIéE à LA COVID-19

(AGENPARL) – LUXEMBOURG, mar 16 marzo 2021

L’UniGR-CBS discute avec le photographe Marco Kany

En mars et avril 2020, Marco Kany a documenté les frontières entre la Sarre et le Grand Est. La série de photographies montre des images inconcevables jusqu’alors dans la Grande Région et comment les gens ont géré les frontières fermées. Un an plus tard, l’UniGR-CBS s’est entretenu avec le photographe sarrois. Dans la vidéo « Border Closures 2020 » qui en est résultée, Marco Kany explique ce qui l’a motivé et ce qu’il a vécu lors de son expédition photo. La vidéo et la série de photos sont disponibles sur le site web UniGR-CBS (Border Gallery).

L’UniGR-CBS donne un aperçu du confinement de la COVID-19

Au printemps 2020, les chercheurs de l’UniGR-CBS ont analysé leurs observations à chaud de la fermeture des frontières. La publication qui en a résulté, avec des contributions en allemand, en français et en anglais, donne un aperçu du vécu de la pandémie mondiale et tient également compte des frontières sociales et sanitaires. Ce Cahier thématique « Bordering in Pandemic Times » est disponible en téléchargement gratuit sur le site web de l’UniGR-CBS.

En outre, l’UniGR-CBS a publié des conclusions récentes sur la vie quotidienne en Sarre pendant le confinement et sur les techniques linguistiques dans le discours public utilisées pour tenir certains pays responsables de la maladie virale. Ces résultats peuvent être consultés en ligne dans les Working Papers UniGR-CBS « Corona Times, Corona Spaces » et « The pandemic of nationalism and the nationalism of pandemics ».

En mai 2020, l’UniGR-CBS a organisé une table ronde sur les fermetures de frontières. L’événement en ligne « Les réalités frontalières dans la Grande Région en temps de pandémie », avec près de 100 participants, a été enregistré et peut être consulté sur le site web de l’UniGR-CBS (galerie vidéo).

Perspectives franco-allemandes

Avec Karl Terrollion (chef du bureau de la Sarre à Paris) et Roland Theis (plénipotentiaire pour les affaires européennes du Land de Sarre), Florian Weber (Université de la Sarre), membre de l’UniGR-CBS, fait le point sur les événements à la frontière franco-allemande dans un livre édité conjointement. Les auteurs participants de l’UniGR-CBS, ainsi que ceux issus du monde politique, économique, sanitaire et culturel, veulent tirer des leçons pour l’avenir à partir des expériences faites. L‘ouvrage « Grenzerfahrungen | Expériences transfrontalières. Les relations franco-allemandes à l’heure de la COVID-19 » sera publié en été 2021.

Fonte/Source: http://wwwfr.uni.lu/index.php/universite/actualites/a_la_une/retrospective_2020_la_fermeture_des_frontieres_liee_a_la_covid_19