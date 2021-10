(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 SI ALLARGA L’ALLEANZA PER IL BENESSERE

DELLE PERSONE E DELLE COMUNITÀ

FIRMATA L’INTESA TRA RETE CIVICA SALUTE

E ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI

Catania – Si arricchisce e si amplia l’alleanza siciliana per il benessere delle persone e delle comunità. L’Ordine Regionale degli Psicologi (OPRS), rappresentato dalla presidente dott.ssa Gaetana D’Agostino, ha infatti firmato un accordo di collaborazione con la Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende sanitarie e ospedaliere (CCA) e la Rete Civica della Salute (RCS), rappresentate rispettivamente dall’avv. Pier Francesco Rizza e dal prof. Pieremilio Vasta.

Alla firma – che ha avuto luogo lunedì 11 ottobre nella sede del Comitato Consultivo dell’AOU Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania – ha fatto subito seguito una riunione operativa, nella quale sono stati individuati i primi impegni congiunti. Referente della RCS per lo sviluppo dell’accordo è stata nominata la dott.ssa Maria Grazia Maggio, psicologa psicoterapeuta e Riferimento Civico e Distrettuale della Salute per Messina. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale della RCS di Catania dott. Salvatore Gullotta e il Riferimento Civico della Salute del Comune di Catania avv. Manfredi Zammataro.

«Come Ordine – ha sottolineato la dott.ssa Gaetana D’Agostino – sentiamo forte l’esigenza di avvicinarci ai territori, andando ben oltre il confine stretto della nostra professione che, di per se stessa, ci chiama a renderci partecipi e responsabili anche della vita sociale e culturale collettiva. L’OPRS ha la piena volontà di operare per il bene comune supremo che è la salute. E infatti oggi è oggetto della nostra interlocuzione non già soltanto la nostra professione ma anche la nostra cittadinanza. La collaborazione con la RCS è dunque pienamente coerente con le politiche di apertura, inclusione, dialogo che l’Ordine porta avanti con determinazione. Crediamo che da questo accordo molto possa derivare sia in termini di prossimità, di azioni e di riflessioni, alle comunità sia in termini di efficacia delle attività in programma».

