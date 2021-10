(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 ALL’ISTITUTO BASSI-CATALANO DI TRAPANI

DOCENTI A “LEZIONE” DI MANOVRE SALVAVITA

Iniziativa promossa da Sebastiano Monticciolo

Riferimento Civico della Salute e istruttore di BLSD

Trapani – All’istituto C. Bassi-Catalano di Trapani docenti a “lezione” di manovre salvavita e corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) grazie all’iniziativa di divulgazione e formazione promossa da Sebastiano Monticciolo, volontario della Rete Civica della Salute per la quale è Riferimento accreditato al Comune, ma anche direttore e responsabile dell’ente di formazione Primo Soccorso Trapani e istruttore nazionale di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) del centro “Salvamento Agency”.

L’incontro – che si è tenuto a inizio settimana e al quale ha preso parte anche il coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute di Trapani avv. Antonino Miceli – ha consentito ai partecipanti di conoscere i passaggi fondamentali da attivare per la “catena della sopravvivenza” nel caso di arresto cardiaco, procedendo quindi alle manovre di rianimazione cardio-polmonare con tecniche di base e senza l’ausilio di farmaci.

“Il corso – ha spiegato Monticciolo – ha lo scopo di supportare la prevenzione e formare quelli che mi piace definire veri e propri ‘angeli custodi’, persone che, trovandosi al posto giusto al momento giusto, sanno cosa fare e come meglio intervenire per salvare una vita”.

“Questa iniziativa formativa – ha concluso Miceli – non solo ha il merito di rispondere ad una esigenza di approfondimento e consapevolezza dei docenti, i quali hanno seguito i lavori in grande numero e con profonda attenzione, ma è anche un contributo concreto e mirato alla diffusione della ‘cultura del soccorso’, strumento fondamentale per il benessere dell’intera comunità e particolarmente importante nelle scuole e, in generale, nei contesti frequentati dai giovani”.

