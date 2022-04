(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 06 aprile 2022

Resterà chiusa, domani giovedì il 7 aprile 2022, la scuola dell’infanzia di via Brianza

Disposta dal Sindaco Paolo Truzzu, con Ordinanza n.28 del 6 aprile 2022, la chiusura dei locali scolastici della sede del plesso della scuola dell’infanzia di via Brianza dell’Istituto Comprensivo “Giusy Devinu” di via Meilogu 16, per la giornata di giovedì 7 aprile 2022.

Il provvedimento del primo cittadino si è reso necessario per salvaguardare l’incolumità pubblica a seguito di un intervento di derattizzazione.

