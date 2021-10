(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 LA CAPPELLA CORNARO DI BERNINI

A SANTA MARIA DELLA VITTORIA

UN RESTAURO INTEGRALE

CARTELLA STAMPA

ottobre 2021

MINISTERO DELLA CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

APPELL

ORNARO

UN INTERVENTO TOTALE

OMUNICATO

TAMPA

Roma, 21 ottobre 2021

Un restauro

integrale

quello realizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma

lla Cappella Cornaro

l’Estasi di santa Teresa d’Avila

di Gian Lorenzo Bernini, n

ella chiesa di Santa Maria della Vittoria

, preceduto

da un lung

e approfondit

studio

preliminare che ha rivelato episodi inediti della sua storia

. Un restauro che

ha ridato

con un intervento totale sull’opera, luce e vita a un

capolavoro del Barocco e che ha permesso

anche

di indagare il metodo di lavoro che Bernini ha utilizzato per realizzare uno dei suoi monumenti più

emblematici.

«Il lavoro

i restauratori sul monumento di Gian Lorenzo Bernini è importante sotto molti punt

i di vista

secondo

Daniela

Porro

, Soprintendente Speciale di Roma

In primis

perché è un

intervento

che,

dopo vari

decenni

, ha coinvolto la Cappella Cornaro nella sua interezza e successivamente perché è stata un’occasione

unica di studio e di

approfondimento dell’opera, in grado di svelare dettagli del processo della sua

realizzazione che altrimenti sarebbe stato difficile conoscere. Un esempio dell’importanza dell

a tutela

compiut

dalla Soprintendenza Speciale di Roma sul patrimonio artistico

della Capitale

Grazie al

restauro, alla

pulitura e

controllo di ogni

superfice

, un’esplosione di colori eterei ha ridato vita

all’Empireo e

agli angeli intorno alla colomba dello Spirito Santo,

le dorature originali

, alle sculture,

marmi

. A rende

re l’intervento complesso è stata proprio la varietà dei materiali usati da

l maestro,

esempio paradigmatico d

ell’arte barocca del

composto”

pittura e decorazione

. Bernini la definiva la sua «men catt

iva opera», ovvero la migliore.

«L’intervento si è reso necessario per risolvere alcune criticit

à non affrontate nel corso dei restauri precedenti

spiega il

irettore

scientifico del progetto

Mariella Nuzzo

in particolare all’interno del tabernacolo è stata

riposizionata la vetrata che irradia

l gruppo scultoreo con Santa Teresa e l’Angelo e

sono stati restaurati

stucchi del cupolino

ccasione

preziosa

anche

per verificare le condizioni della complessa

decorazione del

registro superiore,

che ha

portato a

un importante lavoro di consolidamento

e pulitura della sontuosa nuvola

tridimensionale sulla quale Abbatini ha raffigurato l’Empireo, dei riquadri con le storie della Santa e de

angeli del

l’arcone

Capolavoro

assoluto del

Barocco,

Bernini

che lo ha realizzato ins

ieme a

un ben

collaudato

gruppo di collaboratori riuscendo a raggiungere uno dei suoi risultati creativi più alti,

la Cappella

Cornaro

esibisce una

simbologia complessa e

natura composita

di cui l’estasi di

anta Teresa è

il fulcro

Con l

a revisione conservativa dell’intera cappella

quest’opera nella

organicità

Colophon

OPRINTENDEN

PECIALE DI

RCHEOLOGIA

ELLE

AESAGGIO

ANIELA

, soprintendente speciale

ARIELLA

HIARA

CIOSCIA

ANTORO

oordinatrice

STITUTO

ENTRALE DEL

ESTAURO

OBERTA

OLLATI

consulenza

restauro

collaborazioni

IUSEPPE

ANTELLA

Restauro Opere d’Arte

mpresa esecutrice

ARCO

oordinatore

della sicurezza

Rinascimento Edilizia S.r.l.s.

pere

rovvisionali

Analisi

diagnostiche

AURO

, Università della Calabria

ALENTINA

ENUTI

, Università degli Studi di Messina

EBASTIANO

D’A

, University of Malta

ONDO

DIFICI DI

Soprintendenza Speciale di Roma

ufficio comunicazione

ufficio stampa

Luca Del Fra Valentina Catalucci

APPELLA

ORNARO

UN INTERVENTO TOTALE

STUDIO

RICERCA

RESTAURO

Il restauro appena concluso ha riguardato per la prima volta

la cappella Cornaro

di Gian Lorenzo

Bernini nella sua interezza. Precedentemente gli interventi erano avvenuti in fasi distinte: sulla volta

e il registro superiore nel 1993, sulle parti inferiori nel 1996 e nel 2015 con la pulitura della statua

dell’estasi

transverberazio

di santa Teresa di Avila.

Una revisione complessiva resa necessaria da alcune criticità presenti in diversi punti dell’apparato

decorativo, preceduta da uno studio approfondito

delle fonti d’archivio e da una fase preliminare di

indagini

diagnostiche sui materiali e sulle tecniche usati nella realizzazione della cappella.

i più emblematici del Barocco.

EMPIREO DI BERNINI

Nella volta l’intervento ha riguardato il consolidamento dell’affresco e degli stucchi della

raffigurazione dell’

Empireo

, cui Santa Teresa estaticamente ascende. Il restauro ha ridato vita ai

colori chiar

issimi, alle trasparenti velature pastello

sui toni

del giallo che animano le schiere di angeli

musicanti intorno alla colomba dello Spirito Santo, vero fulcro del

dipinto

. Le ricerche preliminari

hanno rivelato che l’intero affresco è stato realizzato in

17 giornate di lavoro.

Nel registro superiore tornano alla piena leggibilità le quattro scene a rilievo in stucco dorato

raffiguranti episodi della vita di Santa Teresa e risplende, grazie al recupero delle dorature originarie,

la fastosa decorazione della

sommità dell’arcone dove risaltano tra corone e ghirlande gli angeli

festanti.

La accurata pulitura degli affreschi e degli stucchi ha permesso di rimuovere le ultime tracce di nero

fumo derivanti dall’incendio avvenuto nella chiesa di Santa Maria della V

ittoria nel 1833.

LUCE ED ESTASI

Nel tabernacolo che ospita il gruppo scultoreo della santa e dell’angelo sono stati rimossi e

restaurati i diffusi fenomeni di solfatazione e distacco degli stucchi e della foglia d’oro. L’intervento

ha riguardato anche

rimoss

le incrostazioni

che lo ricopriva

l lavoro di pulitura e controllo di ogni parte del

a statua e del

le superfici in

marmo e

stucco

sulle

dei componenti la famiglia Cornaro, che osservano l’estasi di Teresa dalle pareti laterali dell’alta

dando anche rilievo ai

raffinati

variegati rivestimenti in marmo

che adornano la Cappella.

LA VETRATA DI MUÑOZ

Una delle scoperte di questo restauro riguarda la vetrata

colorata posta sulla sommità della statua

di Teresa, che filtra i raggi solari provenienti dalla camera della luce costruita da Bernini per

illuminare la santa.

L’importanza che il maestro dava alla luce nella realizzazione delle sue opere rende questo fil

tro un

elemento di tutto rilievo.

Come riferiscono le fonti del XVII secolo, la vetrata conferiva un tono caldo

e dorato ai raggi del sole provenienti dalla camera della luce, per porre in evidenza il fulcro centrale

della composizione: la raffigurazione d

ell’estasi mistica di Teresa di Avila.

L’attuale vetrata era stata realizzata nel 1915 su indicazione di Antonio Muñoz

allora

Soprintendente

del Lazio e degli Abruzzi,

in seguito al deterioramento della precedente, senza però lasciare una

dettagliata docum

entazione sull

a precedente

gruppo

scultoreo

, alcuni frammenti di vetro, che un’analisi chimica ha dimostrato essere antichi e

compatibili con una

zione

al XVII secolo, e di colori del tutto simili a quelli attuali. La ricerca e il

restauro hanno permesso di stabilire l

compatibilità

cromatica

precedente

(ottobre 2021)

LA CAPPELLA

ORNARO DI

ORENZO

ERNINI

ANTA

ARIA DELLA

ITTORIA

SCELTA NON CASUALE

Il 22 gennaio 1647 il cardinale

veneziano Federico Cornaro

ottenne il giuspatronato della

ultima

cappella

del transetto

di sinistra

della chiesa

di Santa Maria della Vittoria appartenente ai Carmelitani

Scalzi.

Il porporato decise di dedicar

e la cappella

a Teresa di Avila, fondatrice dell’ordine e canonizzata

, che

la terminava nel

La storiografia racconta di una scelta non casuale

due erano accomunati da una

cile

relazione con il pontefice

opo lo sfolgorante periodo sotto Urbano VIII,

l’avvento di Innocenzo X

nel 1644

il maestro era stato

escluso d

alle

grandi

committenze pontificie

per il giubileo del 1650

attraversava un periodo non

particolarmente felic

ppartenente a una

ricchissima e potente

famiglia

veneziana

con un

padre

doge e i su

i parenti diplomatici della città, anche il cardinale non

aveva

rapporti

distesi

il papa

i vivaci contrasti tra la Serenissima e lo Stato della Chiesa.

la cappella

ebbe

una enorme

popolarità

, tanto da far pensare che il papa avesse

richiamato

il maestro a lavorare per lui grazie a

questo grande successo.

Per certo

Bernini raggiun

uno dei suoi massimi risultati creativi, realizzando il più emblematico esempio dell’ideale estetico del

“bel co

mposto”,

integrazione tra le arti dell’architettura, della scultura e della pittura con le più

coinvolgente, tanto che egli stesso definirà la cappella la sua “

men cattiva” opera.

MEN CATTIVA OPERA

Già nell’impianto architettonico Bernini introduce una novità con la costruzione di una camera della

funzionale nella parte alta a convogliare

all’inte

i raggi solari

di colore giallo e

ambra

mentre

in quella bassa

vi posiziona

ell’altare non un dipinto, come d’uso, ma

all’interno di una nicchia

a statua

innovazione imitata infinite volte.

Se il

fulcro della composizione è costituito

proprio

questa

nicchia a tabernacolo che accoglie

gruppo in marmo di Carrara della

transverberazione

della Santa, ovvero l’apice dell’estasi mistica di

Teresa con un angelo intento a trafiggerla con un dardo

dell’amore divino

la cappella si

configura come un articolato

programma

simbolico dal pavimento alla volta.

fidato collaboratore

nella navata dell

a basilica vaticana e nelle cappelle Pio e Raimondi,

rispettivamente nelle chiese di Sant’Agostino e San Pietro in Montorio. L’affresco rappresenta

l’empireo

cui la santa ascende in estasi mistica

ad accoglierla

la Colomba dello Spirito Santo e gli

angeli in gloria.

L’affresco domina sopra la fascia decorata a bassorilievi

in stucco

monocrom

in cui

sono raffigurati quattro episodi della vita della santa realizzati

da Marc’Antonio

Inverno,

anch’egli stretto collaboratore del maestro e attivo nella Fontana dei Quattro Fiumi.

Per gli angeli in stucco bianco dell’arcone Bernini si avvale della collaborazione di

Baldassare Mari, che

como Antonio

Fancelli, esecutore della statua del Nilo nella Fontana di piazza Navona.

A coronare la composizione sulla sommità dell’arco

il cartiglio con l’iscrizione «Nisi

coelum creassem, ob te solam crearem»,

non avessi creato il cielo, lo

creerei

soltanto per te

, parole udite da Teresa durante una delle sue esperienze estatiche.

giallo e

lo stucco dorato che predominano nel registro superiore riappaiono, con

alla camera

della luce e filtrati, creando un flusso cromatico tra la scultura dell’estasi e l’empireo.

Nelle pareti laterali all’altezza del gruppo scultoreo, i bassorilievi dei componenti della

famiglia Cornaro, rappresentati come si trovassero nei palch

di un teatro

assist

l’esperienza mistica.

Una scena

paradigmatica di

cifra tipica del Barocco come

arte della rappresentazione.

La concezione unitaria del programma estetico e simbolico della cappella frutto

interamente

della concezione di Bernini e realizzata

da lui

con uno stretto e collaudato

gruppo di collaboratori è unanimemente riconosciuto dalla critica

attual

restauro

revisione

, oltre alla conservazione di un capolavoro, v

ogliono

essere un invito a fruire

la cappella Cornaro nella sua totalità.

(ottobre 2021)

