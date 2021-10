(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 NOTA STAMPA

RENZI, PERILLI (M5S): ROSATO NON NASCONDA L’IMBARAZZO PER IL SUO LEADER GETTANDO FANGO SUGLI ALTRI

ROMA, 11 ottobre – “C’è chi come Conte porta in Italia oltre 200 miliardi con il Recovery Fund e chi, come Renzi, pensa agli affari suoi. Rosato e gli altri se ne facciano una ragione. Se non colgono la differenza vuol dire che oltre al senso della politica hanno perso anche il buon senso della vita reale, quello delle persone comuni”.

Così il senatore M5S Gianluca Perilli.

“Ci sono due ex presidenti del Consiglio – aggiunge -, uno ha a cuore gli interessi degli italiani, l’altro pensa solo ai suoi. Conte ha già chiarito di non aver avuto più rapporti con l’avvocato Luca Di Donna da quando è diventato premier. Renzi invecedeve ancora spiegare tante cose agli italiani. Potrebbe iniziare ad esempio dalla sua infatuazione per il “Rinascimento arabo” e dai suoi affari con Bin Salman, accusato per crimini contro l’umanità e dell’omicidio di Khashoggi oppure, se ritiene, dagli affari con la società che fa car sharing in Russia, con sede in Lussemburgo, o ancora dal famoso compenso sproporzionato percepito per il documentario su Firenze. Non si nasconde l’imbarazzo verso il proprio leader tentando affannosamente di gettare fango sugli altri”.

