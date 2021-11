(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5266

17 novembre 2021

Rendella d’Autore–Speciale bambini con l’autrice Teresa Porcella

Venerdì 19 novembre alle ore 17,30 in Biblioteca Rendella

L’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci e la Biblioteca civica “Prospero Rendella” vi invitano ad un incontro speciale dedicato ai bambini di “Rendella d’Autore”, la rassegna letteraria della Biblioteca dedicata agli incontri con gli autori.

Venerdì 19 novembre alle ore 17.30 l’autrice Teresa Porcella presenterà il libroArmonia. Una storia per imparare a leggere (Piemme, 2021) con musiche e canzoni tratte dall’evento musicale dal titolo Tutti insieme a Musichè. Introdurrà l’incontro l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci e dialogherà con l’autrice Mariella Fusillo.

IL LIBRO -Nel regno di Musiché tutti vivono felici, suonando ciascuno il proprio strumento. Ma un giorno Re Leo bandisce un concorso e scatta la rivalità tra gli abitanti. La pace è finita. Per fortuna arriva Pinguino, un mago speciale con una bacchetta specialissima…

L’AUTRICE -Teresa Porcella è nata a Cagliari e si è laureata in Filosofia del Rinascimento a Firenze, dove attualmente vive. Specializzata in progettazione editoriale presso il “Master in progettazione editoriale multimediale” dell’Università di Firenze e della Rai Toscana, da molti anni si occupa di libri per ragazzi come lettrice, autrice, progettista ed editor freelance. Svolge attività di formazione, laboratori, reading e spettacoli in festival, scuole, librerie e biblioteche di tutta Italia. Nel 2005 ha fondato l’Associazione “Scioglilibro onlus”, di cui è presidente, finalizzata alla promozione della lettura. Dal 2007 al 2017 è stata responsabile del settore ragazzi del Festival internazionale di letteratura “Isola delle storie” di Gavoi. Nel 2011 ha aperto a Firenze “Cuccumeo” (libreria per ragazzi non vietata agli adulti), dove ha potuto convogliare tutte le sue passioni intorno al libro.

L’incontro, in collaborazione con la Libreria Minopolis, è rivolto a bambini dai 4 ai 9 anni, si svolgerà in presenza nella Sala Prospero della Biblioteca Rendella nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti e accesso con Green Pass obbligatorio.

