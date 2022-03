(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Cari tutti,

sono lieta di comunicarvi che da oggi è disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme online il mio saggio sul grandissimo “Piccoletto” nazionale: RENATO RASCEL. Un protagonista dello spettacolo del Novecento ([Iacobelli editore](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dAXO%26C%3dA%26G%3dKaHY%266%3dRJUJRB%26N%3dyK4I0_Iavg_Tk_KhtZ_Uw_Iavg_SpPDN.s4tFl83Cs8u04H96.sM_9rcs_I7m4A2vHxF_2tjq_B996x4AF-2404oE2k4r_9rcs_I7%26n%3dFBJ66H.EoM%26zJ%3dBVHYD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))!

Frutto di un lavoro di ricerca svolto anni addietro, ho ritenuto doveroso rendere ora un omaggio alla sua arte, poetica e talento, apprezzandone la versatilità, l’attualità e il rigore professionale in ogni campo da lui trattato, ma confidando che anche le nuove generazioni possano conoscerlo da vicino per apprezzarne non solo il suo umorismo gentile e stralunato (mai volgare!) ma quella capacità di comunicare proprio partendo dall’ascolto con i suoi due principali interlocutori, il pubblico (la società) e il contesto (la storia).

Spero possiate divertirvi a leggerlo e resto personalmente a disposizione per approfondimenti!

Un caloroso saluto e grazie per la lettura di questa mail.

Elisabetta Castiglioni

ratio

SCARICA LA CARTELLA STAMPA QUI

SCHEDA TECNICA

Titolo: RENATO RASCEL

Sottotitolo: Un protagonista dello spettacolo del Novecento

Autrice: Elisabetta Castiglioni

Casa editrice: Iacobelli editore

Collana Pop Story

Formato 16×23 cm

Pagine 400

Prezzo €19,80

Genere Spettacolo / Musica / Cinema

ISBN 978-88-6252-704-0

Copertina A colori

Interno B/N

Comprende 32 pagine di fotografie in B/N

Volume a cura di Francesco Coniglio

Realizzato con Alessio Trabacchini e Diego Coniglio

Progetto grafico di collana: Massimiliano D’Affronto

Ideazione copertina: Dario Morgante

Illustrazione di Giancarlo Impiglia/Mancini Studio tratta dall’album RCA Italiana PSL 10582 D’amore si ride del 1973

Impaginazione: Daniele Giorgi

© 2022 Iacobellieditore.

Tutti i diritti riservati

Il marchio Iacobellieditore è di proprietà esclusiva di Trerefusi srl

INDICE

Introduzione

AVANSPETTACOLO E RIVISTA

Gli esordi

La formazione artistica: da tanghèro al parodista pseudoimpegnato

Sigismondo come trampolino di lancio

L’umorismo negli anni Trenta e il circolo della caricatura

Il surrealismo del fabulatore nelle invenzioni linguistiche

Irriconoscibilità di Rascel nelle prime riviste

Le rivistine nei cinema-teatri: l’ingresso al capocomicato

Rascel e la critica degli anni Quaranta

L’incontro con i grandi autori di rivista

Il dopoguerra

Alfredo Polacci: l’autore al servizio del comico

Sogni di un debutto internazionale

Dalla radio un team di autori per le facezie dell’ignaro fanciullo

Le forbici della censura

COMMEDIA MUSICALE E PROSA

Dalla rivista alla commedia musicale

La trilogia in rima come preludio dei grandi successi

Prime esperienze non musicali in teatro

Tra canzonette e recital la maturazione nella commedia musicale

L’attore interprete e le sue deformazioni

Nuovi percorsi del teatro rasceliano: tra musical e farsa

Strehler e Brecht: le occasioni sprecate

CINEMA

Rascel attore cinematografico?

Il divismo comico

Antologie, trasposizioni dalla rivista e film di montaggio

La parodia come superamento della commedia

Storpiature del comico nel caratterista

Tragico e patetico nel sogno piccolo-borghese

Rascel e Eduardo: un rapporto fraterno

Piovuto dal cielo: dal soggetto al film

Totò e Rascel: intrecci, confronti, convergenze

Il Don Chisciotte: una convergenza che sa di rimpiazzo

TELEVISIONE E RADIO

Dalla ribalta al piccolo schermo lo scardinamento del varietà

L’intrattenimento nazional-popolare nelle canzoni alla radio

Carosello: lo sketch riadattato

I telefilm: tra giallo e sitcom la maturazione del personaggio

Il conduttore-interprete

Partecipazioni televisive minori

CRONOLOGIA

Teatro

Cinema

Film di montaggio

Televisione e radio

Televisione

Special televisivi su Rascel

Pubblicità

Radio

Canzoni

PREMI E RICONOSCIMENTI

BIBLIOGRAFIA

Varia

Scritti su Rascel

Scritti di Rascel

Spettacoli teatrali

Televisione

Partecipazioni televisive varie

Programmi radiofonici

Partecipazioni radiofoniche varie

INDICE DEI NOMI

CONTATTI CON L’EDITORE

https://www.iacobellieditore.it/

Per acquistare il volume direttamente dall’editore:

https://www.iacobellieditore.it/catalogo/renato-rascel/

Elisabetta Castiglioni, Press Office & Public Relations,

www.elisabettacastiglioni.it