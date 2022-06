Reminder OGGI WORKSHOP ANBI-COMMISSIONI AGRICOLTURA PARLAMENTO SU EMERGENZA IDRICA TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING Reminder 14-6-22

(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Reminder/INVITO

L’odierno

WORKSHOP

“DEFLUSSO ECOLOGICO E FUTURO CLIMATICO”

a partire dai dati forniti settimanalmente dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che si terrà

(OGGI) MARTEDI’ 14 GIUGNO 2022 ALLE ORE 11.00

nella Sala Medici della

SEDE ANBI, A ROMA

(via Santa Teresa,23)

sarà trasmesso

IN DIRETTA STREAMING

sul canale

FACEBOOK ANBI

(accessibile anche dal sito www.anbi.it)

I componenti di

COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO

GIANPAOLO VALLARDI (Presidente)

MINO TARICCO

GIORGIO MARIA BERGESIO

COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA

FILIPPO GALLINELLA (Presidente)

GIUSEPPE L’ABBATE

RAFFAELE NEVI

si confronteranno con il quadro conoscitivo presentato da

FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI

PAOLO SOTTOCORONA, Meteorologo

coordinati da Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.

Se siete interessati ad essere aggiornati sugli scenari, che l’eccezionale crisi idrica sta disegnando

in ampie zone del Paese, ma impossibilitati ad essere presenti stamattina, vi aspettiamo in rete!

Buona giornata.

🔊 Listen to this