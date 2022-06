REMINDER: Conferenza stampa – I grossisti trentini in assemblea

(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 CONFERENZA STAMPA / 8 giugno 2022

I grossisti trentini in assemblea

La categoria traccia un bilancio sull’andamento del settore

Lunedì 13 giugno alle 10 presso al sala Giunta della sede di Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento

TRENTO. Si terrà lunedì 13 giugno 2022 alle ore 10 presso la sala Giunta della sede di Confcommercio Trentino la conferenza stampa dell’Associazione Grossisti e PMI del Trentino per presentare l’andamento del settore, anche in vista dell’assemblea generale dei soci che si terrà nella serata del medesimo giorno.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare alcuni dati significativi sull’andamento del settore, anche in relazione alla situazione economica attuale. Partecipano alla conferenza stampa il presidente dell’Associazione Mauro Bonvicin e alcuni componenti del consiglio direttivo.

🔊 Listen to this