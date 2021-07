(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Domani, venerdì 30 luglio 2021, ore 12,il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti presenterà la nuova newco composta dalle società MSC Cruise sa e Costa Crociere spa, affidatarie della concessione demaniale marittima per la gestione dei terminal passeggeri nei quattro porti del network (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle).

Interverranno: Beniamino Maltese, consigliere del CdA della West Sicily Gate srl ed Executive Vice President di Costa Crociere, Luigi Merlo, consigliere del CdA della West Sicily Gate srl e responsabile Relazioni istituzionali Gruppo MSC, e Paolo Momigliano, presidente del CdA della West Sicily Gate srl

AdSP del Mare di Sicilia occidentale (via Piano dell’Ucciardone, 4), Sala Consiglio, primo piano

Attenzione: causa lavori in corso, l’ingresso alla sede dell’AdSP avverrà dalla porta posteriore dell’edificio

Grazie per la collaborazione

