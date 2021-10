(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 Invito alle Redazioni

CONFERENZA STAMPA

Lunedì 11 ottobre ore 10:30 – Sala Emilio Sereni sede CIA Umbria

CIA UMBRIA, IST. AGRARIO CIUFFELLI E TATICS GROUP:

SINERGIA PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL NEW GREEN DEAL

AL VIA IL CORSO DI “TECNICO DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA QUALITÀ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI”

Partecipano l’assessore Roberto Morroni, il coordinatore Arpal Umbria Adriano Bei e la dirigente dell’Ist. Ciuffelli-Einaudi Venusia Pascucci

Perugia – Cooperazione, tracciabilità, web marketing, innovazione e internazionalizzazione: sono solo alcune delle skills strategicheper affrontare al meglio le nuove dinamiche del mondo del lavoro nel settore delle produzioni agroalimentari e diventare imprese realmente sostenibili e ancora più focalizzate sul valore del cibo prodotto, come l’Europa chiede.

Su queste basi nasce il corso per la qualifica di “Tecnico della sostenibilità e della qualità nelle filiere agroalimentari”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che verrà presentato alla stampa lunedì 11 ottobre a Perugia, alle ore 10:30, nella sala Emilio Sereni della sede CIA-Agricoltori Italiani dell’Umbria, in via Mario Angeloni 1. Il corso, costituito da una formazione gratuita teorico/pratica di 350 ore e da un tirocinio curricolarein azienda di 4 mesi, con indennità mensile di 600 euro, prenderà il via il prossimo novembre a Todi ed è realizzato da tre partner di grande esperienza: l’agenzia di formazione, marketing e comunicazione Tatics Group di Perugia, l’Istituto agrario “Ciuffelli-Einaudi” di Todi, eccellenza nell’istruzione tecnica e tecnologica, scuola-campus con quasi 1.000 studenti e college con 150 ragazzi e ragazze residenti, e Chronica NewConsulting, la nuova società di servizi di CIA Umbria che ha il principale obiettivo di sostenere gli imprenditori agricoli attraverso specifici interventi di consulenza e formazione.

Presenti alla conferenza stampa il presidente e il direttore CIA Umbria, Matteo Bartolini e Alfonso Motta, il project manager Tatics Group Roberto Quatraccioni, la dirigente dell’Ist. Agrario Ciuffelli-Einaudi Venusia Pascucci, il coordinatore ARPAL Umbria – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro Adriano Bei e l’assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Umbria Roberto Morroni. È stato invitato a partecipare anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione Michele Fioroni.

L’accesso al percorso formativo (domande aperte fino al 15 ottobre, modulistica su [www.isistodi.edu.it](http://www.isistodi.edu.it/)- [www.ciaumbria.it](http://www.ciaumbria.it/)– [www.tatics.it](http://www.tatics.it/) ) è riservato a 15 allievidiplomati, disoccupati o inoccupati, iscritti ai Centri per l’impiego della Regione Umbria.

