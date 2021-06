(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 29 giugno 2021

Relazione sulle operazioni per il controllo dei materiali di armamento, audizione

Mercoledì alle 13,30 diretta webtv

Mercoledì 30 giugno, alle ore 13.30, la Commissione Difesa, nell’ambito dell’esame,

limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e

svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di

armamento, riferita all’anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4), svolge l’audizione informale,

in videoconferenza, del Direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali

d’armamento (UAMA), Min. Plen. Alberto Cutillo.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

