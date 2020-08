[REGIONE SICILIANA] REGIONE: DODICI MILIONI AICOMUNI SICILIANI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(AGENPARL) – gio 13 agosto 2020 Regione: dodici milioni ai Comuni siciliani per il servizio idrico integrato

Comuni siciliani di gestire le reti idriche e pianificare gli investimenti.

La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessore all’Energia,

Alberto Pierobon, di stanziare ulteriori risorse per le zone di Trapani,

Messina e Catania, sia per la conduzione delle infrastrutture consegnate da

Eas (nelle more che si costituisca l’Ati provinciale), sia per elaborare e

aggiornare i cosiddetti Piani d’ambito, strumenti necessari per avviare il

servizio e pianificare gli interventi.

Il governo regionale sta accelerando e sollecitando gli enti locali a

rispettare la normativa e portare a compimento la riforma, altrimenti il

rischio dal prossimo anno è di non poter accedere più ai fondi per gli

investimenti. I Comuni, però, per problemi gestionali e soprattutto

economici spesso hanno rifiutato di prendere in carico le reti di Eas che è

in liquidazione. Oggi a fronte di 27 reti di distribuzione e 8 acquedotti,

ancora si attende il trasferimento di 14 reti (11 a Trapani e 3 a Messina),

e di 3 acquedotti esterni (due a Trapani e uno a Messina). I Comuni però

hanno chiesto aiuto avendo difficoltà a gestire questa fase anche se

temporanea.

Da qui l’aiuto della Regione Siciliana che ha aumentato da 3 a 10 milioni

la dotazione del Fondo grazie al quale si consentirà l’avvio della fase di

start up da parte degli enti locali e si favoriranno interventi importanti

di manutenzione, oltre alla sostituzione dei contatori guasti, consentendo

al sistema di entrare a regime. I Comuni potranno restituire le somme in

dieci anni attraverso gli introiti delle bollette riscosse. Altri due

milioni invece sono stati assicurati per la elaborazione e aggiornamento

dei Piani d’ambito di tutte le 9 le Ati provinciali siciliane, strumento

necessario per la programmazione di tutti gli investimenti nel settore

idrico, fognario e depurativo. La decisione del governo segue, di qualche

giorno, l’incontro organizzato a Palazzo Orleans dal presidente della

Regione Nello Musumeci con il prefetto di Trapani e i vertici dell’Ato

idrico della provincia.

«È fondamentale – dice l’assessore Pierobon – assicurare il rispetto della

scadenza del primo gennaio 2021 prevista dall’accordo approvato dalla

Commissione Ue, per assicurare il rispetto della normativa vigente nella

gestione del servizio idrico e non perdere importanti finanziamenti. Stiamo

intervenendo su più fronti e con tutti gli strumenti necessari, lavorando

anche in sinergia con le prefetture, per consentire ai Comuni di superare

le difficoltà riscontrate e garantire ai cittadini un servizio migliore ed

efficiente» .

